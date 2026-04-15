Morre José Barbosa Sobrinho, ex-combatente do Exército que atuou na 2ª Guerra Mundial

O sargento José Barbosa Sobrinho, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), morreu nesta quarta-feira (15), aos 108 anos, em Fortaleza. O militar atuou na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A morte dele foi confirmada nas redes sociais pela 10ª Região Militar do Exército — responsável pelo Ceará e pelo Piauí.

Barbosa era um dos dois últimos "pracinhas" da FEB residentes na Capital cearense. O Diário do Nordeste publicou no ano passado, em reportagem de Thatiany Nascimento, que ele morava no bairro Parreão, próximo ao Montese — que foi fundado por veteranos da Segunda Guerra.

Para a 10ª Região Militar, a trajetória do sargento no Exército simboliza "coragem, patriotismo e compromisso com a liberdade".

"Ao lado de tantos brasileiros, escreveu, com bravura, uma das páginas mais importantes da história do país", dimensionou o comando em postagem no Instagram. "O Exército Brasileiro se solidariza com familiares e amigos, reverenciando a memória de um herói que jamais será esquecido. Que seu exemplo permaneça vivo entre as gerações", concluiu.

À época da Segunda Guerra, na Itália, Sobrinho participou da histórica Batalha de Fornovo di Taro, que terminou com a vitória da FEB. "A manobra estratégica que provocou a rendição incondicional dos nazifascistas foi o coroamento das ações brasileiras nos campos da Itália, que sempre será lembrada com justo orgulho pela Força Terrestre brasileira", narra o Exército.

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Quem era José Barbosa Sobrinho?

José nasceu em Pedra Branca, na Paraíba, mas veio para o Ceará ainda jovem, após a casa de sua família sofrer um incêndio.

Em 1942, ele se alistou no 23º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro e, no mesmo ano, embarcou no navio General W. A. Mann para participar na Itália das operações brasileiras ao lado dos aliados. Entre as operações esteve a Batalha Fornovo di Taro, contra os nazistas.