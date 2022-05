Morre em Fortaleza arquiteto e urbanista Campelo Costa

Faleceu nessa terça-feira (3), em Fortaleza, o arquiteto e urbanista Antonio Carlos Campelo Costa. Pernambucano radicado no Ceará, onde se formou, o também artista plástico é autor e coautor de obras em todo o Brasil.

Segundo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU), Campelo Costa exerceu funções nas três esferas do Poder Público, atuou na presidência e vice-presidência do Instituto de Arquitetos do Brasil (Diretório Nacional e Ceará).

O arquiteto é responsável por obras em Fortaleza e outras regiões do país e de requalificação urbana para sítios históricos tombados pelo Iphan no Ceará. Ao longo de sua trajetória, "recebeu diversos prêmios em concursos, exposições e recebeu distinções e homenagens outorgadas por diversas instituições", ressalta a CAU.

A entidade cita ainda trecho de nota de pesar do IAB em que o instituto cita a "luta pela democracia e pela cultura" no exercício de sua profissão.

“As palavras, na sua mão, eram armas agudas, e, ainda assim, doces, da doçura da verdade conhecida, vivida, esperançada. Vá em paz, amigo, que aqui continuaremos seu sonho de um país justo, alegre, de um povo altaneiro, que você desenhou tão bem”.

Legenda: Izolda Cela manifestou pesar pela morte do arquiteto Foto: Reprodução/Instagram

A governadora do Ceará, Izolda Cela, manifestou pesar pela morte de Campelo Costa, a quem ela considera como um amigo e um dos "grandes arquitetos e urbanistas do nosso estado".

"Fica sua presença na beleza da sua obra, permeada pela força de seus princípios republicanos. Sua presença segue forte na memória de tantos amigos e amigas a quem cativou e inspirou, e alegrou e ajudou", escreveu a chefe do Executivo estadual.

