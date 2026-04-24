Moradores denunciam 'cemitério clandestino' de animais no Parque Dois Irmãos

Moradores do bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza (CE), denunciam a existência de um suposto “cemitério clandestino” de animais em terrenos baldios localizados ao lado do CEI Manuel Lima Soares. Segundo relatos em vídeos registrados pela comunidade, os locais estariam sendo utilizados para o descarte irregular de animais mortos, muitos deles com sinais de maus-tratos.

De acordo com os registros, um dos episódios mais recentes mostra a tentativa de incineração de corpos de animais. No vídeo, o narrador afirma que o fogo ainda estava ativo no momento da gravação e que os animais haviam sido colocados em sacos plásticos pretos, seguindo um padrão semelhante ao observado em outros pontos de descarte na região.

Assista à denúncia:

Mesmo com o odor causado pelos corpos dos animais mortos na região, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que as aulas do CEI Manuel Lima Soares seguem ocorrendo normalmente.

A pasta afirma que não existem prejuízos ao cotidiano de pais, de alunos e da comunidade escolar e reforça que não há impedimento da realização das aulas.

A reportagem questionou à pasta se houve algum registro de Boletim de Ocorrência (B.O) ou acionamento de órgão de vigilância sanitária sobre o caso, mas as perguntas não foram respondidas.

Animais em avançado estado de decomposição

Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, moradores relatam um forte odor vindo da área. Em uma das gravações, é possível ver ao menos um animal dentro de um saco, reforçando as suspeitas de descarte sistemático no local.

Em um dos relatos, um morador conta que sete animais teriam sido deixados na área. Os corpos encontrados eram de cães de grande porte.

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O estado dos animais também chamou atenção. Um dos corpos estava dentro de uma saco de ração em avançado estado de decomposição, enquanto outros estavam expostos, com presença de larvas, evidenciando o tempo de abandono e a falta de qualquer tipo de cuidado sanitário.

Caso é investigado pela polícia

Procurada, a Polícia Civil informou que investiga um caso de maus-tratos a animais ocorrido no último domingo (19). Segundo a corporação, imagens de vídeo estão sendo utilizadas para subsidiar a apuração.

A polícia reforça a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO), que pode ser feito presencialmente em qualquer unidade policial ou por meio da Delegacia Eletrônica. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.

A população pode contribuir com as investigações por meio de denúncias anônimas. As informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, pelo número 181, ou via WhatsApp pelo telefone (85) 3101-0181, além do site oficial do serviço. Também é possível entrar em contato diretamente com a DPMA pelo número (85) 3101-7596. O sigilo e o anonimato dos denunciantes são garantidos.