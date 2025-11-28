Diário do Nordeste
Mitsubishi Experience em Fortaleza apresenta Linha 2026 neste sábado (29)

Evento exclusivo reúne test-drive off-road, atrações gastronômicas, música ao vivo e ofertas especiais de compra.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Ação terá como principal atrativo a possibilidade de conhecer e testar os lançamentos.
Foto: divulgação

A Mito Mitsubishi promove neste sábado (29), a partir das 9h, o Mitsubishi Experience, encontro exclusivo que reúne test-drive off-road, atrações gastronômicas, música ao vivo e ofertas especiais de compra. A iniciativa busca aproximar o público do universo 4x4 e marcar a apresentação oficial da Linha Mitsubishi 2026, que chega com atualizações relevantes no portfólio da marca.

Durante a programação, a Mito Mitsubishi disponibilizará condições comerciais diferenciadas para a linha 2026, incluindo vantagens para quem planeja trocar de veículo ainda este ano. “O evento reúne as melhores condições comerciais do ano, concentrando incentivos de fábrica e da própria concessionária que normalmente não estão disponíveis no dia a dia”, afirma Rodrigo Matta, Gerente comercial.

Entre as vantagens oferecidas estão taxa zero, emplacamento grátis, 1ª parcela apenas em abril, película de cortesia, pacotes exclusivos de acessórios, prioridade na entrega dos modelos 2026 e supervalorização de até R$ 25 mil do usado. “Fora do evento, as ofertas costumam ser mais pontuais e menos competitivas”, destaca Rodrigo Matta, reforçando o caráter oportuno do evento.

O evento terá como principal atrativo a possibilidade de conhecer e testar os lançamentos Nova Triton 2026, Eclipse Cross 2026, Outlander Hybrid 2026 e Pajero Sport. Os modelos Triton 2026 e Eclipse Cross 2026 poderão ser conduzidos em uma pista off-road especialmente montada para demonstrar potência, tecnologia e a performance característica da Mitsubishi em terrenos desafiadores.

“A pista off-road foi preparada para reproduzir situações reais de uso fora de estrada, mas com total segurança e acompanhamento técnico. Entre os obstáculos, o cliente poderá testar o curso de suspensão, inclinações laterais que mostram a estabilidade do veículo. É uma oportunidade de sentir a capacidade 4x4 dos modelos na prática, algo impossível em um test drive convencional”, pontua Rodrigo.

Para ampliar a imersão, o Mitsubishi Experience contará com churrasco premium assinado por Mirian Muniz, shows de Matheus & Marcello e set do DJ Lipe, além de serviço all-inclusive de comidas e bebidas. A proposta é reunir aventura, entretenimento e atendimento especializado em um único ambiente.

“O evento também proporciona uma experiência diferente para o cliente, com todo o ambiente preparado para recebê-lo da melhor forma, com oportunidades comerciais extras, negociação direta com os consultores e participação da diretoria de vendas da Mito para fazer as melhores negociações. Além disso o cliente poderá desfrutar de música ao vivo, churrasco e um ambiente incrível para toda a família”, conclui o gerente comercial.

Serviço:

Mitsubishi Experience
Data: 29 de novembro (sábado), a partir de 9h
Local: Mito Mitsubishi
Endereço: Avenida Washington Soares, 1100, Guararapes, em frente ao Centro de Eventos do Ceará
Site: mitsubishimito.com.br
WhatsApp: (85) 3278-8131

