Missa de Nossa Senhora Aparecida: veja horário e onde é celebrada em Fortaleza

Como forma de celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida, as paróquias da arquidiocese de Fortaleza organizaram uma programação especial. No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Montese, haverá missas ao longo de todo dia.

As missas começam às 6h da manhã e seguem até as 18h30. A procissão em homenagem à Padroeira do Brasil ocorre às 17h.

6h: Padre Jocenilton Brito

7h30: Padre Josieldo Nascimento

9h: Padre Sidney Mendonça

10h30: Padre Otaviano Pimenta

12h: Padre Wesley Sousa

14h: Padre Gabriel Brilhante

15h30: Padre José Carlos

17h: Procissão (com Padre Jocenilton Brito)

18h30: Padre Carlos Tamboril

Veja também

Celebração de missas em Fortaleza

Paróquia Cristo Rei (Aldeota): Recital do Terço Mariano às 16h, e Missa às 17h

Paróquia Nossa Senhora da Glória (Cidade dos Funcionários): Missas às 7h, 11h, 17h e 19h

Catedral Metropolitana de Fortaleza (Centro): Missa às 10h

Igreja de Fátima (Bairro de Fátima): Missa às 6h30, 12h, 17h e 18h30

Igreja Matriz Senhor do Bonfim (Monte Castelo): Missa às 8h e 17h

(Monte Castelo): Missa às 8h e 17h Paróquia Nossa Senhora da Assunção (Vila Velha): Missa às 19h.

Procissão

Haverá uma procissão realizada pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida. A rota parte da rua Isaie Boris em direção à Avenida Alberto Magno até chegar à Paróquia. Dentre as ruas da procissão, estão:

Rua Isaie Boris

Rua Antônio Fiuza

Rua Professor Teodorico

Rua Equador

Rua Aquiles Boris

Rua Pedro Medeiros

Rua Raul Cabral

Rua Allan Kardec

Rua Eusébio de Queirós

Rua Romeu Martins

Avenida Alberto Magno

Rua Barão de Sobral

Rua Barão de Canindé

Rua 15 de Novembro

Rua Equador (Chegada à Paróquia)

Legenda: Rota da procissão no dia de Nossa Senhora Aparecida Foto: Reprodução

