Dia das Crianças: 8 lugares gratuitos para curtir a programação em Fortaleza

O Dia das Crianças acontece nesta quinta-feira (12), juntamente com o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Em Fortaleza, o que não vai faltar é opções de brincadeiras e atividades para os pais fazerem com os filhos ao longo do dia. Com espetáculos de teatro, oficinas, peças, shows, brincadeiras e competições, a capital cearense está recheada de programação.

Há sessões lúdicas no Planetário Rubens de Azevedo e no Cinema do Dragão; oficinas na Praça Verde e no Parque Rachel de Queiroz; passeios de bicicleta no Shopping Iguatemi Fortaleza e brincadeira de cabo de guerra no Shopping Del Paseo.

Confira a lista com oito lugares que o Diário do Nordeste preparou com sugestões de atividades gratuitas e acessíveis.

Caixa Cultural Fortaleza

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Caixa Cultural Fortaleza contará com uma programação voltada para toda a família. No pátio externo, terá brincadeiras de corda, elástico, bolha de sabão e amarelinha.

A programação inicia às 16h30 da quinta-feira (12), sendo gratuita. Não é necessária nenhuma inscrição prévia.

Já pela noite, às 17h30 haverá o espetáculo infantil João Preguiça, com a Companhia Artística Prisma de Artes. A peça narra a história de dois palhaços contando sobre como um João venceu a fama de perigoso ao descobrir ser m grande artista.

Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos a partir de uma hora antes do início do espetáculo, ou seja, às 16h30, na bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza.

Dragão do Mar

No Dragão do Mar, haverá programação ao longo do dia. Conforme o equipamento, as atividades especial buscam celebrar a data e reforçar o compromisso do centro cultural em ofertar programações que estimulam o consumo das artes e da cultura na primeira infância, assim como ser atrativa para toda a família.

Durante o período da manhã, haverá uma ação para brincar e pintar na Arena Dragão do Mar a partir das 9h. Já às 10h, as crianças poderão participar da atividade "Desdobre e Dobre: oficina de Origami", com Uirá Carvalho de Oliveira e Rodrigo de Oliveira (Coletivo Tembiú). Ambas são gratuitas.

9h às 12h: Brincando e Pintando no Dragão (na Arena Dragão do Mar);

Brincando e Pintando no Dragão (na Arena Dragão do Mar); 10h: Desdobre e Dobre: oficina de Origami (na Arena Dragão do Mar);

Desdobre e Dobre: oficina de Origami (na Arena Dragão do Mar); 11h: Teatro de Bonecos “As alegrias de Mateus e a dança do boi bumbá” (na Arena Dragão do Mar).

À tarde, das 15h às 17h, haverá o espetáculo "Frankinh@ - Uma história em pedacinhos", com Coletivo Projeto GOMPA. É voltada para o público a partir dos 6 horas. Apesar de ser gratuito, os pais precisam tirar o ingresso na bilheteria do teatro uma hora antes, ou seja, às 14h.

Pela tarde, no Dragão, segue tendo atividades gratuitas:

15h30 às 18h30: Brincando e Pintando no Dragão (na Praça Verde);

Brincando e Pintando no Dragão (na Praça Verde); 15h30: Oficina de Brinquedos Reciclados - Bilboquê (na Praça Verde);

Oficina de Brinquedos Reciclados - Bilboquê (na Praça Verde); 16h: Cultura Popular “Pé de Reisado”, com Grupo Garajal (na Praça Verde);

Cultura Popular “Pé de Reisado”, com Grupo Garajal (na Praça Verde); 16h às 20h: Chamego Feira Especial Dia das Crianças (no Espaço Rogaciano Leite Filho);

Chamego Feira Especial Dia das Crianças (no Espaço Rogaciano Leite Filho); 16h30: Oficina de Brinquedos “Bichinhos divertidos - fantoches de palito” (no Espaço Rogaciano Leite Filho);

Oficina de Brinquedos “Bichinhos divertidos - fantoches de palito” (no Espaço Rogaciano Leite Filho); 17h30: Contação de Histórias “Passeio pelo mundo através das histórias” (na Praça Verde);

Contação de Histórias “Passeio pelo mundo através das histórias” (na Praça Verde); 18h30: Banda Dragaxé (no Espaço Rogaciano Leite Filho);

Banda Dragaxé (no Espaço Rogaciano Leite Filho); 19h: Show Xirezim, com Lorena Nunes (no Espaço Rogaciano Leite Filho).

Além disso, ainda haverá programação no Planetário Rubens de Azevedo. O equipamento vai estar aberto, com programação que inicia às 9h30 e segue até às 19h. Os ingressos meia custam R$ 5 e a inteira é R$ 10.

Cinema do Dragão

Já o Cinema do Dragão terá sessões gratuitas ao longo do dia, com obras protagonizadas ou dirigidas por criança. Com o título "Histórias do Cinema para Infâncias", as sessões iniciam às 10h e seguem até às 16h.

Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Na quinta-feira (12), também haverá visitas guiadas por educadores, às 15h30 e 16h30, para a exposição "Terra de Gigantes". Com curadoria de Daniel Lima, o espaço proporciona uma "imersão em poéticas a partir de perspectivas negras e indígenas no Brasil".

Bairros de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza organizou a 5ª edição do Vem Brincar, Fortaleza. Das 9h às 19h, no Centro, haverá diversas atividades voltadas para crianças, como:

Pintura facial;

Contação de histórias;

Escultura de balões;

Minicircuito e jogo do trânsito;

Oficina de brinquedos recicláveis;

Oficina de ecobinóculos;

Oficina de sementeira;

Leitura ambiental.

Ainda no dia 12, outros espaços receberão atrações infantis. No bairro Cristo Redentor, haverá a Banda Aquarela, enquanto o Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy, terá oficinas de balão, pintura de rosto e contação de histórias.

No Anfiteatro da Beira-Mar, as crianças poderão assistir ao espetáculo de teatro "Um Amor Astronômico", com apresentações de Juan Peter (ex-The Voice), Samia Cordelista e Amora (ex-The Voice).

Shopping Rio Mar Fortaleza

O Shopping Rio Mar Fortaleza conta com programação ao longo de todo o dia, das 11h às 20h.

Haverá desde apresentações de teatro de bonecos, até um show da Xuxa Cover. O evento é gratuito. No entanto, para as oficinas, é preciso doar 1 kg de alimento para participar.

Praça de Alimentação - Expansão:

11h: Recreação

Recreação 12h: Mundo das Cores

Mundo das Cores 13h: Teatro de Bonecos - Olha o Olho dos Meninos

Teatro de Bonecos - Olha o Olho dos Meninos 14h: Circo: Brincar de Circo

Circo: Brincar de Circo 15h: Apresentação Duetos

Apresentação Duetos 16h: Sing Along - Castelo Ratimbum

Sing Along - Castelo Ratimbum 17h: Fit Dance Kids

Fit Dance Kids 17h30: Recreação - Esquenta Show da Xuxa

Recreação - Esquenta Show da Xuxa 18h30: Show da Xuxa Cover

Praça de Alimentação - Palco:

14h: Lançamento do Livro - Bino vai pra Creche.

Lançamento do Livro - Bino vai pra Creche. 17h: Musicalização Infantil - Banda Musical Escola Brincando e Aprendendo.

Teatro:

11h: Teatro para Bebês (Foyer)

Teatro para Bebês (Foyer) 15h: Tac Tacs - O musical

Tac Tacs - O musical 17h: Tac Tacs - O musical

Oficinas - Piso L3 | Das 12h às 19h30:

Oficina Pix Penteados.

Oficina Pintura em Gesso.

Oficina Pixel Art.

Oficina Modelagem EVA.

Oficina de Máscaras.

Oficina de Pipa.

Oficinas - Piso L2:

16h: Duetos - Canto, Violão, Piano e Bateria.

Duetos - Canto, Violão, Piano e Bateria. 17h: Duetos - Canto, Violão, Piano e Bateria.

Duetos - Canto, Violão, Piano e Bateria. 18h: Duetos - Canto, Violão, Piano e Bateria.

Shopping Del Paseo

A programação no Del Paseo é exclusiva e gratuita, das 15h30 às 18h30. Haverá:

Exposição BrinqueDim;

Pintura facial;

Corrida de equilíbrio;

Calças gigantes de palhaço;

Cabo de guerra;

Gincanas.

Shopping Iguatemi Fortaleza

O Shopping Iguatemi Fortaleza preparou uma programação voltada para crianças no Bosque da Alegria. Neste dia 12, haverá:

Brincadeiras ao ar livre;

Passeios de bicicleta;

Trenzinho;

Brinquedos;

Espaço para piquenique e muito mais.

As atividades serão realizadas no estacionamento ao ar livre do Shopping, próximo à Capela, das 8h às 11h.