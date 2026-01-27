Microparque Expedicionário I muda rotina de lazer no Parque Dois Irmãos

A celebração aos 300 anos de Fortaleza destaca espaços que fortalecem a relação cotidiana entre a cidade e seus moradores. Um deles é o Microparque Loteamento Expedicionário I, localizado na região do Parque Dois Irmãos, que abrange a rotina de lazer e convivência da comunidade a partir da transformação de uma área antes subutilizada.

O espaço integra a política de microparques da cidade, voltada à recuperação dessas áreas, ampliando a cobertura verde urbana e dando novos usos naturais a espaços antes mal utilizados. No local, elementos naturais como troncos e areia são incorporados ao projeto, criando ambientes destinados à brincadeira, ao convívio e ao uso coletivo, com foco na primeira infância e na sustentabilidade urbana. Além disso, conta com uma quadra de areia, áreas destinadas à convivência comunitária e academia ao ar livre.

Segundo Maria Clara de Claro Lira, gerente da Célula de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o microparque foi integralmente construído com a participação da comunidade do entorno, por meio do conselho gestor. “A maioria dos equipamentos implantados foram definidos e desenvolvidos de forma coletiva, a partir de reuniões e formações realizadas com os moradores”, comenta.

Antes da implantação, o terreno funcionava como ponto de descarte irregular de lixo, acumulando resíduos e gerando impactos diretos para a população. Depois da revitalização, o equipamento se transformou em um local de memória e pertencimento da comunidade.

“Microparques e outros espaços de convivência são de extrema importância para o fortalecimento do sentimento de pertencimento dos frequentadores em relação ao meio ambiente e à própria cidade e seus espaços públicos, a partir da mudança da percepção sobre a área. É nesses locais que muitas das primeiras memórias das crianças do entorno são construídas”, argumenta Maria Clara.

A revitalização de espaços como este é fundamental para a população, pois contribui para a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida de pessoas de todas as idades que utilizam essas áreas. “Os microparques são adequados para atividades voltadas ao lazer, à convivência comunitária e à educação ambiental. O espaço pode ser aproveitado para ações de plantio, manutenção de áreas verdes, realização de atividades educativas e culturais”, completa a gestora.