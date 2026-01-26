50 paradas de ônibus em Fortaleza terão painel com atendente que pode acionar Polícia e SAMU

Passageiros que precisam pegar ônibus entre a noite e a madrugada em Fortaleza poderão contar com um painel interativo com uma atendente ao vivo que poderá acionar, se necessário, a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por exemplo. O projeto Abrigo Amigo foi inaugurado em Fortaleza nesta segunda-feira (26) e já está em funcionamento em 20 pontos de ônibus, e chegará a uma total de 50 até o fim de fevereiro.

O funcionamento do painel será diário, de 20h às 5h. O botão que inicia a comunicação possui placa em braile e está localizado a 1,20 metro de altura, pensado para a acessibilidade de pessoas com deficiência e crianças. O painel possui câmera e microfone de alta definição para a comunicação entre o usuário e a atendente.

Legenda: Painel é acionado por um botão na lateral. Foto: Ismael Soares.

O Abrigo Amigo é uma parceria público-privada (PPP) fruto de parcerias entre a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e o Governo do Ceará com as empresas Eletromidia, UrbMidia e Claro.

Fortaleza é a primeira capital do Nordeste que recebe o projeto, inaugurado em agosto de 2023 em outras cidades brasileiras. Desde que entrou em vigor, o Abrigo Amigo já teve mais de 1.443 ocorrências documentadas em 35 mil chamadas nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Cuiabá (MT), Sorocaba (SP) e Porto Alegre (RS).

A inauguração foi realizada em uma parada de ônibus na avenida Humberto Monte, ao lado do campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC). O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, esteve no evento e pontuou que o projeto chega à Capital para acolher as pessoas que precisam do transporte público noturno. Ele destacou um olhar especial às mulheres.

Esse projeto vem justamente ao encontro da necessidade de nós estarmos acolhendo, de estarmos protegendo, onde a pessoa não se sinta só numa parada de ônibus, onde ela possa estar, inclusive, interagindo com a pessoa que fica à base para poder estar fazendo esse diálogo, essa conversa, orientando os pontos de ônibus da cidade. É também uma forma de estar protegendo e encaminhando, se necessário for, para autoridades policiais ou para qualquer outro tipo de autoridade, em especial, as mulheres que nós temos na nossa cidade, evitando muitas vezes um problema maior, evitando essas mulheres estarem sendo agredidas Evandro Leitão Prefeito de Fortaleza

Prevenção à violência

A secretária da Mulher de Fortaleza, Fátima Bandeira, celebrou a entrega e ponderou que a parceria mostra uma "preocupação efetiva em garantir o enfrentamento à violência contra a mulher". "A mulher tem que estar mais tranquila de estar na rua, ela tem condições de buscar sua autonomia financeira, principalmente nesse horário noturno, que é quando a gente tem mais insegurança", indica.

Ao Diário do Nordeste, José Carlos Angelucci Jr., CRO da Eletromidia, falou sobre a importância da chegada da iniciativa em Fortaleza, e relembrou que o Abrigo Amigo surgiu quando foi identificada em uma pesquisa que mais de 80% das mulheres se sentiam vulneráveis na espera do ônibus.

"Foi um projeto inicialmente pensado para as mulheres. Se você se sentiu vulnerável ou sentiu que está precisando de companhia durante a espera no abrigo, basta apertar no botão e você vai ter uma atendente das 20h às 5h te fazendo companhia até a chegada do seu ônibus. E a gente sabe também que, eventualmente, algum tipo de ocorrência pode surgir que demande polícia, SAMU ou qualquer outro relacionamento de órgão do Estado, e o nosso serviço de atendimento está preparado para isso também. O Abrigo Amigo é um projeto que já salvou vidas", assinala.

Segundo a Eletromidia, "o atendimento é conduzido por uma equipe formada por 30 mulheres, que passam por treinamentos com assistentes sociais e especialistas em violência contra a mulher, garantindo acolhimento qualificado e preparado para lidar com diferentes situações.

Pontos estratégicos

Todas as 12 regionais de Fortaleza serão contempladas com o Abrigo Amigo, conforme George Dantas, presidente da Etufor. Ele pontuou que as paradas foram escolhidas de forma estratégica, por conta do fluxo de pessoas, e pensando também que o atendimento vai auxiliar pessoas que precisam pegar o coletivo no horário noturno, quando as paradas tendem a esvaziar.

Legenda: Primeiro Abrigo Amigo foi inaugurado na avenida Humberto Monte, ao lado da UFC. Foto: Ismael Soares.

"O botão é muito autointuitivo, tem leitura em braile, e a chamada é muito simples. É um acionamento de botão ao lado da tela, que com poucos segundos inicia a videochamada. Todo o pessoal do back-office [atendimento] é composto por mulheres, que já estão devidamente treinadas para acolher o usuário de ônibus", frisou o presidente da Etufor.

Veja onde estão os 20 abrigos inaugurados