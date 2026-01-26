Idosa atropelada por ciclista na Beira-Mar sofreu traumatismo craniano

A idosa de 74 anos atropelada por um ciclista enquanto andava no calçadão da Beira-Mar de Fortaleza, nesse domingo (25), sofreu traumatismo craniano e permanecerá internada por 48 horas para observação no Instituto Doutor José Frota (IJF). A informação foi divulgada por familiares e confirmada pelo secretário da Regional 2, o vereador Márcio Martins, que acompanha o caso.

"Ela não teve lesões no corpo, apesar de ter sentido muita dor no braço e achado que pudesse ter uma fratura, mas não teve. Mas ela teve um traumatismo craniano e vai precisar ficar em observação para repetir o exame em 48 horas", disse a empresária Andrea Sales, sobrinha da vítima, em seu perfil do Instagram.

Ainda conforme a empresária, os médicos avaliaram que o sangramento no crânio é pequeno e que não demandaria cirurgia neste primeiro momento, mas o quadro clínico deve ser confirmado após a nova tomografia.

Pelas redes sociais, o secretário Márcio Martins informou que as imagens do atropelamento registradas pela central de monitoramento da Beira-Mar serão encaminhadas para Polícia Civil do Ceará, para auxiliar na investigação do caso e na identificação dos envolvidos.

"A gente vai fornecer [imagens] para a Polícia Civil orientar a família para que possa provocar e ser aberto um inquérito e as pessoas serem devidamente punidas. Há quem diga que eram adolescentes, menores de idade, mas eu não posso aqui trabalhar em cima disso. Esse papel é da Polícia", destacou.

O que aconteceu?

A vítima, identificada como Maria do Socorro de Almeida, foi atropelada por um ciclista no calçadão enquanto caminhava com familiares. Familiares da idosa relataram que ela é natural de Salvador e está de férias na capital cearense.

A sobrinha da vítima, que estava ao lado da idosa no momento do atropelamento, afirmou que os ciclistas estavam andando irregularmente na calçada destinada aos pedestres, e que aparentavam ser adolescentes.

"Uma meninada muito rápida [passou] cortando as pessoas, porque o calçadão estava bem movimentado. Quando passou o primeiro a gente até falou: 'para que essa velocidade'. Logo depois, o segundo 'pegou minha tia' de frente. No primeiro momento foi bem tenso, porque ela entrou em choque e não respondia, não reagia", contou Andrea Sales, no Instagram.

A idosa teve lapsos de memória e se queixou de dores em diversas partes do corpo até ser atendida. Segundo a familiar, eles tentaram que o ciclista permanecesse no local, mas diversos transeuntes pressionaram para que ele fosse "liberado".

A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada por testemunhas para atender a ocorrência. O ciclista já havia deixado o local quando a equipe policial chegou. A vítima foi atendida primeiramente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Bike. Logo em seguida, a ambulância Samu a encaminhou ao hospital.