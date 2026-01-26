Ciclista flagra queda de motociclista em pista com óleo na Avenida Alberto Craveiro

Um ciclista flagrou um acidente na tarde desta segunda-feira (26), ao gravar um vídeo para alertar motoristas e motociclistas sobre a presença de óleo na pista em um trecho da Avenida Alberto Craveiro, em Fortaleza (CE).

No vídeo, o ciclista relata que escorregou após passar pelo óleo espalhado na pista e exibe uma lesão na mão. Segundos depois, um motociclista que aparece nas imagens perde o controle da moto, desliza e chega a rolar na via pública.

O condutor utilizava uma bag no veículo no momento do acidente. Um veículo que seguia na mesma faixa do motoqueiro chegou a frear bruscamente para não passar por cima do condutor da moto.

Veja flagrante de queda de motoqueiro:



Em nota, a comunicação do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, a situação já havia sido solucionada.

Veja também Ceará Idosa atropelada por ciclista na Beira-Mar sofreu traumatismo craniano Ceará 166 cidades do CE têm aviso de perigo por chuvas e ventos intensos; veja quais

Segundo o órgão, não foi gerado relatório para o setor de Estatística; os dados foram repassados diretamente à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Ainda conforme o BPRE, uma viatura foi enviada ao trecho citado, porém não encontrou veículos envolvidos. Populares teriam espalhado areia sobre o óleo na pista para reduzir o risco de novos acidentes. O trânsito no local segue normal.