Metrôs e VLT terão horários gratuitos em Fortaleza, Sobral e Cariri no primeiro domingo de Enem

Os metrôs de Fortaleza, de Sobral e do Cariri funcionarão gratuitamente, em horários específicos, no próximo domingo (5), primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, segundo anunciou o governador Elmano de Freitas, pelas redes sociais.

A gratuidade acontecerá de 10h30 às 14h, e das 15h às 19h30. A medida, que também vale para o Veículo Leve sob Trilhos (VLT), "visa facilitar o deslocamento dos nossos estudantes que realizarão a prova. Neste ano são mais de 240 mil cearenses inscritos no exame", disse o governador.

Na Capital, a frota de ônibus municipais ganhará reforço para o primeiro domingo do Enem, com 45 veículos extras distribuídos nos terminais de integração, segundo a Prefeitura.

Os veículos reservas ficarão à disposição dos candidatos das 10h às 20h, e se somam à frota regular de 488 veículos que rodam aos domingos, distribuídos em 227 linhas de ônibus.

A distribuição dos veículos reservas será a seguinte:

Terminal Papicu – 6 veículos;

Terminal Parangaba – 10 veículos;

Terminal Antônio Bezerra – 7 veículos;

Terminal Siqueira – 7 veículos;

Terminal Messejana – 7 veículos;

Terminal Conjunto Ceará – 7 veículos;

Terminal Lagoa – 7 veículos.

Além disso, os usuários terão o benefício da Tarifa Social em Fortaleza, com a passagem no valor de R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).

Veja também

Projeto de gratuidade

Na última quarta-feira (1º), o prefeito José Sarto enviou para a Câmara um projeto de lei para garantir a gratuidade na passagem de ônibus a todos que possuem carteirinha estudantil, nos dias de aplicação do exame (5 e 12 de novembro), das 8h às 20h.

Operação de trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverá uma operação especial de tráfego para facilitar os deslocamentos dos candidatos. Agentes e operadores de tráfego circularão em viaturas pela cidade a fim de monitorar os locais de prova com maior movimentação.

Câmeras de videomonitoramento também auxiliarão nos trabalhos com a atuação de técnicos e engenheiros da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito. Ainda conforme a Prefeitura, o tempo semafórico será ajustado nos corredores mais movimentados para facilitar o deslocamento.

O atendimento a ocorrências de trânsito pode ser solicitado pela população pelo 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).