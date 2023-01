O Réveillon 2023 do Marina Park Hotel tem shows de Gusttavo Lima, Jonas Esticado, Bruno e Denner e Dub Dogz e queima de fogos na virada. Com o tema "Living The Paradise", a festa teve ingressos vendidos de R$ 700 a R$ 2,5 mil.

O Marina Park realiza a festa de virada de ano há quase três décadas, atraindo turistas e moradores. Neste ano, com o fim das restrições da Covid-19, uma multidão se reuniu para celebrar a chegada de 2023.

Veja fotos da festa:

Legenda: Primeiro réveillon após fim de restrições pela Covid-19 é marcado por festas Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Gusttavo Lima faz show em festa do Réveillon 2023 em Fortaleza Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Famílias curtem virada de ano em hotel de Fortaleza Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Famílias curtem virada de ano em hotel de Fortaleza Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Réveillon 2023 no Marina Park Hotel Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Festa de réveillon anima hóspedes de hotel em Fortaleza Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Embaixador leva hits para festa do Réveillon 2023 em Fortaleza Foto: Kleber Gonçalves