Confira os looks de famosos para o Réveillon 2023

O Réveillon 2023 marca o início de um novo ciclo, e os artistas celebram a virada do ano com os melhores looks ao lado da família. Neste fim de ano, inovaram em vestidos e peças bem trabalhadas, com bordados e rendas. Confira os looks de Deborah Secco, Luciano Huck, Angélica e até Zé Felipe.

Deborah Secco

Com uma saia cheia de ursinhos brancos, a atriz Deborah Secco compartilhou o look com seus mais de 25 milhões de seguidores. "Obrigada 2022!!! Venha 2023!!!", escreveu em postagem no Instagram.

Legenda: Deborah Secco postou o look de fim de ano e agradeceu por 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato

A apresentadora Sabrina Sato escolheu um vestido que lembra a pintura do "Nascimento de Vênus", de Botticelli. Escolhendo o branco com alguns detalhes no tecido, legendou a imagem: "Feliz Ano Novo com muito amor, fé, esperança e boas risadas".

Legenda: Sabrina Sato no ano novo Foto: Reprodução/Instagram

Ana Clara

Com um vestido despojado, ela escreveu: "Feliz ano novo pra nós! Um 2023 de TUDO que a gente quiser"

Legenda: A ex-BBB Ana Clara compartilha o look Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Paes

A atriz Juliana Paes optou por um vestido branco e brilhoso, mostrando alegria com a virada de ano.

Legenda: Juliana Paes escolhe um vestido branco para a virada Foto: Reprodução/Instagram

Virginia e Zé Felipe

A influenciadora e o cantor Zé Felipe publicaram uma foto em família, com os filhos. "Assim, para você 2022, só me resta agradecer pelas conquistas e realizações!!! E para você 2023, que se iniciará, que Deus abençoe nosso ano, nos dê muita saúde, amor, paz, alegrias e sucesso…2023 É nosso feliz ano novo".

Legenda: Casal posta fotos com filhos Foto: Reprodução/Instagram

Thaynara

A influenciadora Thaynara OG optou por um look mais único, com rendas e uma cor bege. "Pode chegar, 2023!", disse.

Legenda: Thaynara optou por um look com rendas Foto: Reprodução/Instagram

Mirella Santos

A influenciadora Mirella Santos, uma das "gêmeas lacração", escolheu por um look branco, que esbanjou ao lado do namorado. "Feliz ano novo gente!!! Glória a Deus por mais um ano", escreveu, em postagem no Instagram. Ela viralizou ao postar o cotidiano ao lado da família.

Legenda: Mirella posta foto ao lado do namorado na virada de ano Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck e Angélica

O casal de apresentadores compartilhou uma foto em família. "Que 2023 seja um ano lotado de saúde, temperado altas doses de amor, paz e realizações", escreveram.