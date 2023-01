Veja fotos do 2º dia de shows do Réveillon de Fortaleza 2023

Uma multidão se reúne no aterro da Praia de Iracema neste sábado (31) para acompanhar a virada do ano. O segundo dia do tradicional Réveillon Fortaleza 2023 conta com oito shows e queima de fogos.

A expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas. Essa é a maior estrutura de Réveillon do Norte-Nordeste, segundo a Prefeitura de Fortaleza.

Familiares e grupos de amigos começaram a ocupar a Praia de Iracema no início da tarde. A festa iniciou às 18h, com o show de Waldonys e Camila Marieta. Também passam pelo palco Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

Veja fotos do Réveillon na Praia de Iracema

Legenda: Expectativa de público é de 1,5 mi de pessoas Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Cearenses Waldonys e Camila Marieta abriram shows do segundo dia do Réveillon 2023 Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Réveillon 2023 de Fortaleza conta com oito apresentações musicais Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Felipe Amorim leva hits para palco no aterro da Praia de Iracema Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Casal aproveita Réveillon 2023 na Praia de Iracema Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Público aguarda a virada de ano assistindo aos shows na Praia de Iracema Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Alcione emociona público com apresentação Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Moradores e turistas curtem shows desde 18h Foto: Eunilo Rocha

Legenda: Alceu Valença faz show no Réveillon 2023 de Fortaleza Foto: Kleber Gonçalves

Legenda: Público aproveita Réveillon 2023 na Praia de Iracema Foto: Eunilo Rocha