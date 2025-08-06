Diário do Nordeste
Lula homologa demarcação de mais três Terras Indígenas no Ceará; 'Momento histórico', diz Elmano

Ao menos quatro municípios cearenses foram contemplados

Escrito por
Lucas Monteiro, Beatriz Matos producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:50)
Ceará
Foto oficial com autoridades
Legenda: Homologação ocorreu durante a 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, em Brasília
Foto: Mayra Wapichana / Funai

O presidente Lula homologou a demarcação de três novas Terras Indígenas no Ceará. Entre as áreas contempladas estão as dos povos Jenipapo-Kanindé, Tremembé de Queimadas e Pitaguary. O ato de assinatura, que contou com a presença do governador Elmano de Freitas, ocorreu nesta quarta-feira (6) durante a 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, em Brasília.

“Não é pelo fato de a gente ter reconhecido a terra que está resolvido o problema de vocês [indígenas]. Agora é criar condições para que vocês possam fazer o uso que vocês acham melhor daquela terra e poder continuar criando a família de vocês”, disse o presidente, que ressaltou como os povos originários “continuam de cabeça erguida”.

Elmano de Freitas com Juliana Alves, secretária dos Povos Indígenas, que estão ao lado do presidente Lula
Legenda: "É o reconhecimento da luta, da resistência e da força dos nossos povos originários”, ressaltou o governador Elmano de Freitas
Foto: Divulgação / Casa Civil

Para o governador Elmano, o momento é histórico. “Um momento histórico para o nosso estado porque essa era uma luta de muitos anos. Em 226 anos de emancipação política somente agora nós estamos alcançando cinco territórios indígenas homologados”, disse o chefe do executivo estadual. 

“Estamos trabalhando para mais um [território] agora no segundo semestre e vamos iniciar o trabalho para mais cinco”, ressaltou o governador. Entre os territórios homologados no dia estão a Terra Indígena Tremembé de Queimadas (Acaraú), com aproximadamente 290 pessoas; Terra Indígena Pitaguary (Maracanaú e Pacatuba), com 2.060 famílias; e Terra Indígena Lagoa Encantada (Aquiraz), com 340 integrantes.

Segundo o superintendente do Idace, João Alfredo, o governo está caminhando para a demarcação da terra Tapeba, localizada em Caucaia

Para a cacica Maria da Conceição, do povo Jenipapo-Kanindé, a homologação da Terra Indígena Lagoa da Encantada “é uma alegria muito grande”. “É uma conquista da luta da minha mãe, que lutou por 30 anos pela causa da nossa mãe terra. E hoje está sendo assinada. Para mim, só alegria e satisfação por nosso rio, no nosso mar, nossa duna, nossa floresta. Só alegria”, afirmou.

Os estudos de demarcação foram feitos a partir de uma parceria entre o Idace (Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará), e a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Estiveram presentes na solenidade a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, o Ministro da Educação, Camilo Santana, e a secretária dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves.

