Lúcia Helena Galvão realiza palestra em Fortaleza no Dia Mundial da Filosofia

Filósofa participa da palestra "Agenda Estoica: um guia para a adversidade"

(Atualizado às 20:39)
Ceará
evento em fortaleza no dia mundial da filosofia.
Legenda: O evento faz parte da programação nacional da Nova Acrópole para o Dia Mundial da Filosofia.
Foto: Divulgação.

Em meio a tempos marcados por incertezas, polarizações e ritmos acelerados, a Nova Acrópole convida o público cearense a uma pausa para reflexão. No dia 17 de novembro, a renomada professora e filósofa Lúcia Helena Galvão realiza em Fortaleza a palestra “Agenda Estoica: um guia para a adversidade”, em celebração ao Dia Mundial da Filosofia, instituído pela Unesco

Com mais de três décadas dedicadas ao ensino filosófico, Lúcia Helena é conhecida por sua capacidade de traduzir os ensinamentos dos grandes mestres da Antiguidade — como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio — para os desafios contemporâneos.

Inspirada em seu livro homônimo, indicado ao Prêmio Jabuti, a palestra abordará como a Filosofia pode ser uma bússola diante das adversidades, ajudando o ser humano a encontrar serenidade, propósito e sentido mesmo nas circunstâncias difíceis.

“A adversidade não é um castigo, mas um convite ao crescimento. É nela que a alma forja sua verdadeira força”, costuma dizer a professora, conhecida por sua forma poética e profunda de comunicar a sabedoria atemporal dos filósofos.

Dia Mundial da Filosofia

O evento faz parte da programação nacional da Nova Acrópole para o Dia Mundial da Filosofia, que neste biênio (2024–2025) desenvolve o tema “A Busca da Unidade para Além das Diferenças” — uma proposta que reforça a importância da Filosofia como ferramenta para o autoconhecimento e a convivência ética, promovendo pontes entre culturas, ideias e modos de vida.

Durante o mês de novembro, escolas da Nova Acrópole em todo o país realizarão palestras, diálogos e apresentações artísticas voltadas à reflexão sobre a unidade e o sentido de humanidade compartilhada. Em Fortaleza, o evento culmina com a palestra de Lúcia Helena, seguida de sessão de autógrafos e venda de livros.

Quem é Lúcia Helena Galvão

Lúcia Helena Galvão é professora voluntária da Nova Acrópole há mais de 35 anos e autora de diversas obras sobre filosofia e autodesenvolvimento. Suas palestras somam milhões de visualizações no YouTube e inspiram pessoas no Brasil e no exterior. Seu trabalho busca resgatar o valor da Filosofia como arte de viver, unindo sabedoria antiga e prática cotidiana.

Sobre a Nova Acrópole

A Nova Acrópole é uma organização filosófica internacional presente em mais de 60 países, dedicada à Filosofia, Cultura e Voluntariado. Promove a educação filosófica como caminho para o desenvolvimento integral do ser humano, fortalecendo valores universais e incentivando a construção de sociedades mais justas, conscientes e fraternas.

Serviço

  • Palestra: Agenda Estoica – Um guia para a adversidade.
  • Com: Lúcia Helena Galvão.
  • Data: 17 de novembro de 2025 (segunda-feira), às 19h.
  • Local: Fábrica de Negócios – Praia Centro.
  • Inscrições: Neste link.
  • Entrada solidária: 1 kg de alimento não perecível.

