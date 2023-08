'Lua Azul' pode ser observada com telescópio, em Fortaleza, nesta quinta-feira (31)

Fortalezenses que quiserem observar detalhes da "Super Lua Azul" terão telescópio à disposição, na noite desta quinta (31). Aproveitando que o astro continua muito próximo à Terra, o projeto Juventude Digital disponibilizará, em sede localizada na Praia de Iracema, o equipamento e vai promover palestra explicativa sobre fenômenos do universo.

Com início marcado para as 17h, o evento começará com a apresentação da palestra “Universo Digital”, ministrada por Ednardo Rodrigues, professor de Astronomia e colunista do Diário do Nordeste. Durante a exposição, os presentes explorarão os fenômenos existentes no universo, entendendo o que eles são e como ocorrem. O momento ainda deve contar com um simulador, que explicará as várias fases e movimentações da Lua.

Por fim, o projeto disponibilizará, gratuitamente, um telescópio, onde os interessados poderão visualizar com detalhes a aparição especial do astro.

A sede do projeto Juventude Digital fica localizada na rua Pacajus, 33, no bairro Praia de Iracema, próximo ao calçadão.

LUA AZUL

Apesar de não assumir realmente uma coloração azulada, a aparição do astro neste fim de mês é marcante, já que, além de ser a segunda lua cheia do mês, é a maior aproximação do satélite neste ano. Essa combinação de fatores, de acordo com Ednardo, só deve acontecer novamente em 2031.

Sem nuvens ou neblina, o evento pode ser facilmente observado em todo o planeta.