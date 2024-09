Le'Loyn Parfums une descontos e marcas de luxo em ação do Dia do Cliente

Em alusão ao Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, a perfumaria de luxo Le'Loyn Parfums inicia período com ofertas exclusivas. Com variadas opções, a loja oferta descontos de até 60% em produtos selecionados. As ofertas terão início nesta sexta-feira (13).

A Le'Loyn Parfums é considerada referência no mercado de luxo pelo seu amplo mix de perfumes, desde os mais raros e sofisticados, até os mais acessíveis. As opções variam de R$ 25 a R$ 12 mil.

Além de perfumes, a Le'Loyn oferece cosméticos, skincare e maquiagem, garantindo a seus clientes todos os cuidados completos de beleza em um só lugar. Marcas como Hermès, Creed, Xerjoff, Amouage, Prada, Dolce & Gabbana, Yves Saint Laurent, Gucci, Bvlgari, Sisley, Loewe e Shiseido estão entre os milhares de produtos de luxo que compõem o portfólio da empresa.

A ação reforça o compromisso da Le'Loyn em valorizar os clientes. A oferta especial estará disponível em toda a rede de lojas e também poderá ser aproveitada por meio de compras realizadas pelas redes sociais com envio para todo o Brasil.

Em Fortaleza, a Le’Loyn está nos shoppings Iguatemi Bosque, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Via Sul. Além disso, há a Maison Le'Loyn Parfums, localizada na Rua Leonardo Mota, n.º 2450, no bairro Dionísio Torres.

Isabelle Rebouças, gestora de marketing da Le'Loyn Parfums, frisa que o objetivo da ação é garantir boas experiências para os clientes. “Nossa missão é proporcionar uma oportunidade única para os clientes desfrutarem do luxo com condições exclusivas. Com promoções imperdíveis em marcas icônicas, estamos oferecendo não apenas fragrâncias, mas verdadeiras joias líquidas a preços extremamente atrativos. Queremos garantir que cada cliente viva uma experiência de sofisticação incomparável, consolidando ainda mais a Le'Loyn Parfums como referência no mercado de alta perfumaria", relata.

Confira alguma ofertas disponíveis:

Montblanc Explorer Ultra Blue Eau de Parfum 100ml: de R$ 794 por R$ 449;

⁠Azzaro Pour Homme Eau de Parfum 30 ml: de R$ 169 por R$ 129;

Issey Miyake Leau Dissey Vetiver Eau de Parfum 100ml: de R$ 745 por R$ 489;

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum 30ml: de R$ 519 por R$ 409;

Dolce and Gabbana Q Eau de Parfum 30ml: de R$ 525 por R$ 349;

Jeanne Arthe Colonial Club Signature Eau de Toilette 100ml: de R$ 159 por R$ 79;

Givenchy Dahlia Divin Eau de Parfum 100ml: de R$ 799 por R$ 529;

⁠Calvin Klein Euphoria Eau de Toilette 100ml: de R$ 639 por R$ 429;

Estée Lauder Beautiful Eau de Parfum 30ml: de R$ 339 por R$ 219;

Boucheron Serpent Boheme Eau de Parfum 30ml: de R$ 499 por R$ 369;

Etro White Magnolia Eau de Parfum 100ml: de R$ 1.310 por R$ 899;

Amouage Ashore Eau de Parfum 100ml: de R$ 2.727 por R$ 1.908,90;

Amouage Crimson Rocks Eau de Parfum 100ml: de R$ 2.727 por R$ 1.908,90;

Bottega Veneta Essence Aromatique Eau de Cologne 90ml: de R$ 1.800 por R$ 720.

Serviço

Le'Loyn Parfums - ofertas no Dia do Cliente

Linktree: https://linktr.ee/leloyn

Instagram: @leloynparfums

WhatsApp: (85) 98609-8272

Endereços:

Shopping Iguatemi Bosque — Piso L1

Shopping RioMar Fortaleza — Piso L1

Shopping RioMar Kennedy — Piso L1

Via Sul Shopping — Piso L1

Maison Le'Loyn Parfums — Rua Leonardo Mota, n.º 2450, Dionísio Torres

Site: https://leloynparfums.com.br/