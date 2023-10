Lar de idosos é atingido por incêndio, e moradores são retirados às pressas em Barbalha; veja vídeo

O Lar do Idoso Marica Macêdo, em Barbalha, no Cariri cearense, foi atingido por um incêndio que ocorria na região nesta quarta-feira (4). Cerca de 30 pacientes, inclusive alguns acamados, tiveram de ser retirados do local às pressas. Conforme a filha da dona do estabelecimento, a ocorrência se deu por volta das 13h.

Uma das pessoas internadas no lar, um homem de 36 anos com deficiência, teve de ser levado ao Hospital São Vicente e foi acompanhado por uma cuidadora.

A casa foi atingida por muita fumaça e fogo, conforme Thalita Ferrer, filha da dona do abrigo, contou ao Sistema Verdes Mares. Segundo ela, queimadas na cidade acabaram alastrando o fogo, fato confirmado pelo prefeito da cidade, Guilherme Saraiva.

"Quando a gente menos espera, o fogo já estava na cozinha, aí gente teve que tirar eles [os idosos] nas pressas. O pessoal na rua ajudou, com cadeiras de rodas, foi uma agoniação muito grande", relata Thalita. Segundo a mulher, no primeiro momento os Bombeiros estavam com muitas ocorrências, mas eles também chegaram ao local para apagar o fogo e dissipar a fumaça.

Uma das ajudantes foi a cabeleireira Francisca Mendes, que mora perto. Ela conta que "ajudou do início ao fim", e diz que também prestou auxílio a dona do Lar, que ficou nervosa com a situação.

"Nós começamos a tirar todos e colocar do outro lado da calçada. A dona estava passando mal também, ficou muito nervosa. Estávamos ajudando tanto ela quanto os idosos", conta.

Denúncias de queimadas

Segundo o prefeito Guilherme Saraiva, o local será inspecionado para saber quando os idosos poderão voltar: "Agora é a gente ver os danos e ver se tem alguém correndo risco de problema respiratório ou queimadura".

O gestor de Barbalha falou sobre a ocorrência de muitas queimadas tanto no município quanto em cidades vizinhas e pediu a colaboração da população, além de reiterar que os responsáveis podem ser punidos.

"A gente pede que denunciem ao órgão ambiental para que a gente vá em cima das pessoas que estão causando esses incêndios, porque vamos fiscalizar e punir", afirma.