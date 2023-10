Queima de fogos assusta fieis durante novenário de São Francisco de Assis, no Crato

Fiéis e membros da Paróquia de São Francisco de Assis, no Crato, foram surpreendidos com uma queima de fogos de artifício durante o novenário do santo, no fim da manhã desta quarta-feira (4). Segundo o padre Arileudo Machado, pároco do santuário, a ação não foi promovida pela igreja. O Corpo de Bombeiros informou que não havia autorização prévia para a atividade.

Em imagens de câmera de segurança, é possível observar fiéis correndo assustados e uma explosão na parte do terraço da igreja.

Em nota, o pároco pediu que fiéis não realizem a atividade. "Durante o novenário, reforçamos nosso pedido para que evitassem soltar fogos de artifício, a fim de mantermos a paz e a tranquilidade durante as festividades", escreveu.

O Corpo de Bombeiros informou que não havia programação ou autorização de solta de fogos. Ainda conforme a corporação, a ação foi "algo espontâneo de populares". O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência atendeu a ocorrência.