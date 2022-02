Janeiro registrou maior número de testes da Covid e maior positividade em farmácias do CE desde 2020

O mês de janeiro de 2022 teve o maior número de testes rápidos para diagnóstico de Covid-19 realizados em farmácias desde o início da pandemia, no Ceará. Dados levantados pela Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), a pedido do Diário do Nordeste, mostram que o primeiro mês deste ano contabilizou 142.161 exames.

Os números também expõem um salto de casos positivos nesse tipo de teste. Em janeiro foram 66.303, o que corresponde a 46,64% dos testes realizados. Em um cenário comparativo representa 7 vezes a mais do que em dezembro do ano anterior (8.552) e aproximadamente 8 vezes mais do que em janeiro de 2021 (8.082).

Desde que a Abrafarma começou a apurar os números, em junho de 2020, o mês de janeiro de 2022 registrou o maior número de testes realizados e positivos em território cearense. No primeiro ano da pandemia, de junho a dezembro, foram realizados 94.359 testes em farmácias cearenses. Em 2021, o total de testes chegou a 633.455.

Apesar do cenário pandêmico não ser mais novidade, dos cuidados redobrados por conta da cepa Ômicron, e o medo da influenza, uma das pessoas que precisou buscar esses testes em janeiro foi Alessandra Barros.

Após ver a mãe e a irmã positivarem para Covid, uma seguida da outra, a estudante de psicologia decidiu fazer o teste por segurança.

Alessandra Barros Estudante Quando eu fui em busca do teste, depois de tentar agendar em diversas farmácias e não consegui, fui até a uma (presencialmente) saber se teria como fazer o teste na hora, porque agendando só tinha vaga para uns 10 dias depois. Foi então me falaram que estava com falta de insumos e nem teste para influenza estava tendo

Com a falta de teste em algumas farmácias e lotação em outras, a alternativa foi um drive-in, que custou muito mais caro, mas era o disponível para aliviar a preocupação do resultado depois de quase três dias de busca.

“Apenas depois de fazer o teste no drive-in, positivar, e iniciar o isolamento, que consegui marcar em uma farmácia para realizar o teste dez dias depois”, comenta. “Se tivesse esperado, tinham sido dias de muita dúvida e contaminado as pessoas à minha volta”, conclui Alessandra.

A irmã e a mãe da estudante, que moram na mesma casa, também fazem parte dos número de testes realizados e positivos em janeiro deste ano.

Cenário de janeiro

Para o microbiologista Samuel Arruda, alguns fatores podem ter influenciado diretamente esse aumento expressivo na busca por testes em farmácias, como a multiplicação dos casos de síndromes gripais e a chegada da variante Ômicron no Estado.

“Além da explosão de casos causados pela ômicron [em janeiro], teve lá em dezembro também o ‘boom’ da influenza. Então, muita gente ficou preocupada com os casos de síndrome respiratória, que tem os sintomas leves basicamente iguais, o que levou a um maior alerta e então a busca por testes aumentou”, explica o médico microbiologista Samuel Arruda.

Para o microbiologista, apesar do cenário preocupante da pandemia em janeiro, ainda não é possível avaliar se a terceira onda permanecerá com esse acréscimo contínuo e números tão altos.

Samuel Arruda Microbiologista Se a gente observar os anos anteriores, o pico de casos era por volta de abril e ainda estamos em fevereiro, então ainda vamos precisar de mais tempo para avaliar o cenário

No entanto, afirma que existe a possibilidade desse fluxo de testes e positividade continuar aumentando até abril, como nos anos anteriores.

14.888 Até o último dia 6 de fevereiro, já foram realizados 14.888 testes em farmácias cearenses, onde 4.790 foram positivos para o novo coronavírus.

