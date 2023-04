Inscrições para Academia Enem terminam nesta sexta-feira (28); veja como participar

As inscrições para o Academia Enem se encerram nesta sexta-feira (28). Interessados devem acessar o Portal Oficial da Juventude e realizar o cadastro. O curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma ação da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude.

As aulas ocorrerão no Ginásio Paulo Sarasate. Podem se inscrever alunos que estão cursando ou que já concluíram o ensino médio, com prioridade para aqueles da rede pública de ensino.

Conforme a Prefeitura, participantes terão direito a correção de redação, simulados e material didático para auxiliar nos estudos. Vagas serão distribuídas por ordem de inscrição.

Suporte presencial para inscrições

A Prefeitura disponibiliza suporte presencial nos equipamentos da Juventude para jovens que tenham dificuldade de realizar as inscrições. Para realizar as inscrições nesses locais, é necessário levar RG, CPF e comprovante de endereço.

Confira lista com endereços e horário de funcionamento:

Cuca Pici

Horário: 8h às 20h

Local: R. Cel. Matos Dourado, 1499 (sala de matrícula e biblioteca)

Cuca Barra

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Pres. Castelo Branco, 6417 (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3211-4300

Cuca José Walter

Horário: 8h às 20h

Local: R. 69 (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3499-1602

Cuca Mondubim

Horário: 8h às 20h

Local: R. Prof. Glauco Lobo (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3499-0018

Cuca Jangurussu

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Gov. Leonel Brizola, s/n (sala de matrícula e biblioteca)

Telefone: (85) 3444-6201

Pracinha da Cultura Pedras

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Dionísio Leonel Alencar, 4095 (sala administrativa)

Pracinha de Cultura Vicente Pinzon

Horário: 8h às 20h

Local: Rua Veneza, 109 (sala administrativa)

Centro Cultural Canindezinho

Horário: 8h às 20h

Local: Av. Osório de Paiva, 6260 (sala administrativa)

Centro de Juventude Igor Andrade

Horário: 8h às 20h

Local: Rua Raquel Holanda, 559 (sala administrativa)