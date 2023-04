Concurso do Banco do Brasil registra abstenção de 47,6% nas provas aplicadas no domingo (23)

O concurso do Branco do Brasil registrou índice de abstenção de 47,6% nas provas aplicadas no último domingo (23), conforme levantamento da organizadora do processo Fundação Cesgranrio. Com 6 mil vagas disponíveis, cerca de 1,5 milhão de candidatos se inscreveram.

Apesar do percentual ser alto, a organização do concurso detalhou que a quantidade de inscritos faltosos está dentro da "média observada em concursos em geral".

Do total de vagas, 4 mil são imediatas, enquanto 2 mil devem ficar para cadastro de reserva, de acordo com informações do portal Extra.

Benefícios do emprego

Os salários variam de R$ 3.622 até R$ 7.254, para uma jornada de 30 horas semanais, além dos benefícios que são oferecidos pelo Banco do Brasil como a participação nos lucros e resultados, plano de saúde, previdência complementar, vale-transporte e entre outros. Dentre outros benefícios, estão:

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Auxílio-creche;

Auxílio a filho com deficiência;

Previdência complementar;

Acesso a plano de saúde,

Plano odontológico básico;

Programas de educação e capacitação.

O Banco do Brasil ainda oferece bolsas de idiomas, assim como incentivos para graduação, mestrado, doutorado e programas de mentoria.

Gabaritos das provas objetivas

Os gabaritos das provas objetivas do concurso foram divulgados na última segunda-feira (24), no site da banca organizadora. Os candidatos tiveram cinco horas para responder as 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 delas de conhecimentos básicos e 45 de específicos.

VEJA GABARITOS

Ao todo, a seleção possui quatro etapas, distribuídas entre avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório, prova de redação, de caráter eliminatório, aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos(as) negros(as), de caráter eliminatório, e procedimentos admissionais e perícia médica, também de caráter eliminatório.