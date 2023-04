Concurso do Banco do Brasil ocorre neste domingo (23); veja como consultar local de prova

As provas para o concurso do Banco do Brasil serão realizadas, neste domingo (23), a partir das 13h30, no horário de Brasília, em diversas cidades do Brasil. Ao todo são cerca de 6 mil vagas para mais de 1 milhão de inscritos.

O exame neste domingo terá a duração de 5 horas, com a prova objetiva completa com 70 questões de múltipla escolha, 25 delas de Conhecimentos Básicos e 45 de Específicos.

Os portões serão abertos a partir das 12h e fechados às 13h. Para quem vai realizar a prova, a informação sobre o local está no site oficial da Fundação Cesgranrio.

Para saber onde irá realizar o exame, o candidato precisa fazer o login e imprimir o cartão de confirmação de inscrição no site.

De acordo com a Fundação Cesgranrio, o gabarito será liberado na segunda-feira (24).

O que pode ser levado

O candidato deve chegar ao local de aplicação das provas com uma hora de antecedência com a seguinte documentação:

Cartão de Confirmação de Inscrição (disponível no site da Cesgranrio);

Documento de identidade original com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Os salários variam de R$ 3,622 até R$ 7.254, além dos benefícios que são oferecidos pelo Banco do Brasil como a participação nos lucros e resultados, plano de saúde, previdência complementar, vale-transporte e entre outros.