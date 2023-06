Inovação na gestão pública é tema de seminário para prefeitos do Ceará

Inovar na gestão pública é um desafio constante para prefeitos e gestores de todo o mundo. Diante disso, a 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023, que tem início nesta terça, dia 06, vai fornecer ferramentas, informações práticas e conhecimentos necessários para a implementação de projetos, políticas e programas eficazes para a melhoria da gestão. O evento, cuja programação é gratuita, ocorre até quarta, dia 07, no Centro de Eventos. As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas no site oficial (gestorespublicosce.com.br/).

De acordo com Wilma Almeida, articuladora da Unidade de Relações Institucionais do Sebrae Ceará, uma das palestrantes do evento, atuar no relacionamento e na identificação de possibilidade e de ambientes de negócios favoráveis, que impulsionem a atuação dos micro empreendedores e o fortalecimento da economia local, é uma das formas de inovar na gestão pública. O Sebrae é parceiro dos municípios nessa tarefa de por meio do programa Cidade Empreendedora.

“Quase 1800 municípios brasileiros e 55% das micro e pequenas empresas ativas foram impactadas com o programa a nível nacional. Aqui no Ceará, nós colaboramos com 70 cidades, dentro das temáticas que são organizadas em dez eixos: educação empreendedora, simplificação, desburocratização de processos que venham a ajudar os microempreendedores, além da criação de falas do empreendedor”, detalha Wilma Almeida.

Juraci Muniz, coordenador técnico do seminário explica que, diante da constante evolução dos desafios enfrentados pelos gestores públicos, se faz oportuno o debate e a busca de soluções para esses problemas de forma contínua.

“Ampliar a conscientização sobre a importância da gestão pública eficiente e a necessidade de melhoria continua é fundamental para promover a mudança. Em um futuro próximo, o foco dos governos estará́ nas pessoas, sendo elas munícipes ou gestoras públicas. A qualidade de vida, a adoção de tecnologias e expansão do acesso à internet também entrarão em pauta. Em razão disso o Seminário baseará sua programação em 04 eixos: Gestão Pública, Inovação, Sustentabilidade e Recursos financeiros”, explana o coordenador.

Serviço

Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2023

Data: 06 e 07 de junho

Local: Centro de Eventos do Ceará

Inscrições: gestorespublicosce.com.br/