Influencer cearense viraliza ao ostentar 'piscina' improvisada em caixa d'água em Baturité

Rayane Vieira Inácio, 31, ostenta nas redes sociais ter uma "piscina" dentro de casa. Feita de alvenaria, com capacidade para mais de cinco mil litros de água, a caixa que, na verdade, abastece a família, em uma localidade de Baturité, no Interior do Ceará, fica acima de um quarto e apenas poucos centímetros abaixo do telhado do imóvel.

A ideia de utilizar o recipiente para ter "momentos de lazer" foi tida pela criadora de conteúdo meses atrás. "Essa ideia da caixa d'água, eu estava deitada na minha cama, ela dá acesso à caixa, aí eu pensei: 'Quer saber? Vou fazer [conteúdo] tomando banho na minha piscina", lembrou ela, em entrevista ao Diário do Nordeste. E deu certo.

Um dos vídeos de Rayane na caixa d'água de casa já tem mais de 2,3 milhões de visualizações só no Instagram. No TikTok, onde ela também está presente, as imagens também já alcançaram milhões de "views" e geraram milhares de comentários — há tanto quem se divirta e se admire com a prática como, também, quem se preocupe e critique.

"Amiga, geralmente a gente não coloca a piscina no teto, mas vai de cada um", ironizou uma seguidora da influenciadora em uma das redes sociais dela. "Legal, mas não teria coragem. Sou medrosa para altura. Iria ficar com medo de desabar", compartilhou outra.

'Medo de balançar', lembra a influenciadora da sensação ao entrar na caixa pela primeira vez

Rayane admite que teve medo de subir para a caixa d'água na primeira vez que gravou o vídeo. Segundo ela, o irmão a ajudou com uma escada e o marido ficou responsável pelas gravações. "Só fiz entrar, morrendo de medo de balançar muito", confessou ela, rindo.

"Criador de conteúdo tem que tentar de tudo. Peguei frutas, levei para cima, arrumei lá. A gente tem que pensar em tudo", continuou.

Além dos vídeos na caixa d'água, ela também cria conteúdos amadores relacionados a tratamentos capilares.

Embora tenha feito sucesso com o conteúdo específico, a influencer, que tem quase 800 mil seguidores no Instagram, garante que não tem o hábito de subir para o reservatório. Ela contou que deixa para gravar pouco antes de secar a caixa — daí o fundo do recipiente estar sempre estar sujo. "Quando eu faço esse tipo de vídeo, a gente lava [a caixa]. Tiro água só para lavar roupa, a gente seca e lava todinha", garante, acrescentando que faz a limpeza uma vez ao ano.

Um dos detalhes que mais chamam a atenção dos internautas nas imagens é a presença de peixes na caixa — além dos brinquedos da filha, que partilha o banho com a mãe. De acordo com Rayane, os animais são colocados por agentes de endemias, mas não há mistura de larvicida na água. "Eles [do combate às endemias] trazem o remédio, mas não gosto de botar. Gosto de botar os peixinhos", relata ela.

'Piscina' mudará de lugar

Rayane afirmou ainda que, em breve, a "piscina" deixará de ser naquele local. Isso porque ela pretende "crescer" a casa e construir em cima. "Vou sentir falta", lamenta.

Ela nega que a água da caixa caia sobre outros cômodos da residência, ignora a possibilidade de a estrutura desmoronar e diz que até gosta de ouvir o barulho do reservatório enchendo durante a noite, próximo ao seu quarto. "Estou tão acostumada. À noite sempre enche. Como [a caixa] é alta, a água tem mais dificuldade [para subir]. Eu durmo com o barulho. [...] Sou igual a peixe, louca por água. Vivo dentro do rio", reflete.

Cuidados com a caixa d'água

Embora tenham sido produzidos para divertir e descontrair, os vídeos de Rayane na caixa d'água chamam atenção para uma série de comportamentos de risco — que vão além do perigo estrutural.

O Ministério da Saúde orienta, por exemplo, que os reservatórios sejam lavados a cada seis meses, ou sempre que:

A água estiver contaminada;

Houver a presença de objetos, animais ou pessoas;

Houver sujeira, como folhas, lama, lodo, entre outras;

Houver mudança nos aspectos da água, como cor, odor ou sabor.

O contato humano com água contaminada pode ocasionar uma série de doenças, como, por exemplo:

Cólera;

Febre tifoide;

Giardíase;

Amebíase;

Hepatite A;

Doença diarreica aguda;

Leptospirose.

Fonte: Ministério da Saúde, cartilha Qualidade da Água para Consumo Humano.