Homem fantasiado de 'Gelado' derruba policial durante soltura de MC Poze do Rodo; veja o vídeo

Durante a soltura do MC Poze do Rodo, nessa terça-feira (3), acompanhada por uma multidão de fãs, uma cena curiosa chamou a atenção das redes sociais. Um homem fantasiado do personagem "Gelado", do filme "Os Incríveis" (2004), foi flagrando derrubando um policial militar.

A cena aconteceu na saída do Complexo Penitenciário Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), no Rio de Janeiro, onde Poze ficou preso por cinco dias. Na multidão, estavam familiares e amigos do MC, como o cantor Oruam. Ele aparece no protesto, sobe em cima de um ônibus e incita os presentes.

Devido ao tumulto, a Polícia Militar teve que intervir com cassetetes, balas de borracha e gás lacrimogêneo. Em determinado momento, Oruam é autuado por policiais e escoltado entre os manifestantes. É neste momento que o "Gelado" aparece, derruba um dos agentes e foge dançando.

Após o fato, Oruam foi às redes sociais pedir desculpas por subir em cima do coletivo. "Eu não tenho culpa: cheguei lá e todo mundo começou a me gritar. Peço desculpas para todo mundo, não quisemos fazer bagunça, mas chegamos e já virou bagunça. Fui receber meu amigo", disse.

Usuários comentam a aparição do 'Gelado'

A saída de MC Poze da prisão foi um dos mais comentados dessa terça-feira, mas alguns usuários voltaram a atenção para a aparição do "super-herói" de Bangu.

"Eu daria tudo para saber o quê se passou na mente do cara que hoje acordou e saiu de casa vestido de gelado", indagou um usuário. "Como explicar para quem estava sem internet nas últimas 24h que o Gelado salvou o Oruam?", brincou outro.

Já alguns perfis criticaram a presença dos manifestantes. "Como explicar o Brasil? As pessoas vão na porta do presídio protestar porque um cantor de funk foi preso acusado de envolvimento com facção criminosa", disse um internauta.

Justiça concedeu habeas corpus a MC Poze

A decisão de soltar o funkeiro foi assinada na segunda-feira (2) pelo desembargador Peterson Barroso Simão, que determinou a soltura por não encontrar elementos suficientes para manter a prisão.

"Há indícios que comprometem o procedimento regular da polícia. Pelo pouco que se sabe, o paciente teria sido algemado e tratado de forma desproporcional, com ampla exposição midiática, fato a ser apurado posteriormente", disse Peterson Barroso Simão na decisão.

No despacho, também foram determinadas algumas medidas cautelares para que o cantor possa responder o processo em liberdade: