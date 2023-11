Incêndio é registrado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza

Um incêndio ocorre, na noite desta terça-feira (28), no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros atua para debelar o fogo.

O incêndio acontece próximo à avenida Sebastião de Abreu, entre as avenidas Washington Soares e Padre Antônio Tomás, segundo informações da Corporação. Duas equipes estão no local para auxiliar no apagamento do incêndio.

Arícia Fontinele, residente do bairro Cidade 2000, diz que o fogo começou a ser percebido por volta de 21h.

"As chamas estão aumentando muito rápido, era só um buraquinho no meio da mata e agora é uma grande seta. O fogo tá abrindo. A gente tá bem preocupado, porque não é uma área que carro vai conseguir chegar, é coisa de helicóptero mesmo para resolver", contou.

Arícia ainda descreve que a fumaça segue o sentido da Washington Soares. "A gente tá preocupado porque realmente não é normal. A gente vê, de vez em quando, algumas clareiras. Como se fossem pessoas que mandam coisas, mas é fumaça branca. E passa muito rápido. Agora a chama é laranja", relatou.

Ainda conforme a moradora, o Corpo de Bombeiros chegou ao local por volta de 22h.

Incêndio em 2021

Entre os dias 17 e 18 de novembro de 2021, um incêndio atingiu o Parque Estadual do Cocó. Cerca de 46 hectares foram afetados pela ação das chamas.

O laudo concluiu o desastre ambiental foi causado por ação humana involuntária, através dos restos de uma fogueira usada para preparar alimentos.

O laudo confeccionado por peritos criminais do Núcleo de Perícia em Engenharia Legal e Meio Ambiente (Nupelm), da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), apontou que as chamas tiveram início em um local em que pessoas deixaram uma espécie de fogueira ainda com brasas acesas.

O resultado foi obtido após análise minuciosa dos vestígios e levantamento da dinâmica do incêndio, segundo a Pefoce. Foram encontrados no local apetrechos como grelha e garrafas de bebidas alcoólicas, além de espinhas de peixe e restos de comida.