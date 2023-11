Deve chover nos próximos dias? Confira previsão do tempo no Ceará desta semana

No Ceará, houve registro de chuva em 63 municípios durante a manhã desta terça-feira (28). A previsão do tempo para os próximos dias aponta que a intensidade das chuvas deve variar entre fraca a forte em todas as macrorregiões do Estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os cearenses também vão sentir outros efeitos do tempo mais nublado, como um clima ameno quando comparado aos últimos dias, podendo ser acompanhado de rajadas de vento.

Veja também

Para a tarde de quarta-feira (29), é esperado temperaturas máximas entre 28 a 32 ºC sobre o Ceará, com ventos entre 35 e 50 km/h nas faixas litorâneas e regiões de serra.

Ao longo da semana, em Fortaleza, as chuvas devem se concentrar pelo período da madrugada e da manhã.

Previsão do tempo

Terça-feira (28)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado ao longo do dia, em todas as regiões do Estado. Pela tarde há previsão de chuva em todas as macrorregiões. Já pela noite, está previsto precipitações em:

Cariri;

Sertão Central e Inhamuns;

Litoral de Fortaleza;

Jaguaribana.

Quarta-feira (29)

O céu segue variando de nublado a parcialmente nublado, mantendo previsão de chuva. No entanto, pode variar a depender da macrorregião e do período do dia. Confira:

Madrugada: Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Maciço de Baturité e faixa litorânea.

Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Maciço de Baturité e faixa litorânea. Manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Faixa litorânea, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba. Tarde: Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Ibiapaba e Litoral Norte.

Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Ibiapaba e Litoral Norte. Noite: Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Quinta-feira (30)

O último dia de novembro tem alta possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea do Ceará, com céu variando de nublado a poucas nuvens.