Manhã de chuva em Fortaleza tem semáforos apagados e trânsito complicado

A chuva iniciada ainda na madrugada desta terça-feira (28) causou impacto no trânsito de Fortaleza, com diversos pontos de engarrafamento nesta manhã. Conforme relatos nas redes sociais, sinais apagados foram identificados pelas pessoas que trafegavam na Capital, deixando cruzamentos caóticos.

De acordo com informações apuradas pela TV Verdes Mares, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que houve um "surto de tensão na rede de energia" que acabou ocasionando problemas nos semáforos. A Enel confirmou a declaração.

Foram afetadas avenidas como 13 de Maio, Pontes Vieira e Jovita Feitosa. Agentes de trânsito se deslocaram para os locais para organizar o tráfego.

Conforme a Autarquia, ao menos 5% dos 1076 semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade provocada por oscilações na rede de energia.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os últimos dias do mês de novembro deverão apresentar condições favoráveis para registros de chuva em todo o Estado. Para hoje, a previsão é de Alerta Amarelo, com chuvas intensas entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia.

Nota da AMC

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que menos de 5% dos 1076 semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade, neste momento, provocada por oscilações na rede de energia.

Em quaisquer casos de instabilidade semafórica, agentes e operadores de tráfego são encaminhados para os trechos com maior circulação para auxiliar os condutores no trânsito em áreas de jurisdição municipal.

Os condutores também devem seguir a regra geral de circulação, prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em caso de trânsito por fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita.

Nota da Enel

A Enel Distribuição Ceará informa que, devido às chuvas acompanhadas de ventos, houve danos a um equipamento na região, afetando o fornecimento de energia. Equipes da companhia já trabalham para normalizar completamente o serviço.