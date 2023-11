Chove em 63 municípios do Ceará e novembro tem o dia com mais cidades com precipitações; veja locais

As chuvas que banharam Fortaleza durante a madrugada e o início da manhã desta terça-feira (28) também caíram sobre outras 62 cidades do Ceará, entre 7h de segunda-feira (27) e as 7h desta terça (28), conforme registro da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) até as 10h40min desta terça-feira.

A cidade do Crato, no Cariri, registrou os maiores volumes, com 62 milímetros de chuvas, seguida por Fortaleza, com 61,4 mm. Os dois municípios foram os únicos a terem chuvas acima de 50 mm nesse intervalo de tempo.

Veja as 10 cidades com maior volume de chuvas:

Crato: 62 mm

Fortaleza 61.4 mm

Barbalha: 41 mm

Acaraú: 40 mm

Pacoti: 36 mm

Cruz: 33.4 mm

Missão Velha: 31.8 mm

Redenção: 27 mm

Eusébio: 26 mm

Caucaia: 25.1 mm

Em novembro, esse é o dia com mais registro de chuvas no Estado. Antes, o dia mais chuvoso tinha sido entre 7h do dia 5 e as 7h do dia 6, quando 39 cidades registraram chuvas no Estado.

Previsão

Segundo a Funceme, a ocorrência dessas chuvas se dá "pela formação e localização de um novo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), assim como efeito de brisa (terrestre e marítima) e combinação de temperatura, umidade e relevo".

A instituição havia previsto que os últimos dias do mês de novembro devem apresentar condições relativamente maiores para registros de chuva. Para essa terça-feira, a Funceme indicou o cenário mais favorável para precipitações, com todas as macrorregiões tendo registros pontuais, como o Litoral de Fortaleza, no início do dia.

Já o sul do Ceará tem as maiores condições. Para quarta-feira (29), a expectativa é de cenário semelhante ao desta terça.

Cidades que registraram chuvas de 7h segunda-feira (27) as 7h de terça-feira (28):