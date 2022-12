Incêndio atinge apartamento no bairro Papicu, em Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Papicu, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (7). Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) já estão no imóvel, situado na rua Pereira de Miranda, para debelar as chamas.

O Diário do Nordeste apurou com uma moradora que a residência fica no 9º andar. Ainda segundo a fonte, não havia ninguém no local no momento da ocorrência.

Chamas atingiram apartamento e assustaram moradores; assista:

Em vídeo, é possível ver a chamas e muita fumaça saindo da janela de um apartamento. Moradores do condomínio foram vistos evacuando o local, inclusive com crianças e animais.

A reportagem solicitou detalhes sobre o caso ao CBMCE. A corporação informou que a unidade de socorro do Mucuripe está no local.