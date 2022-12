Ônibus iluminados fazem caravana em 14 bairros de Fortaleza neste sábado (10)

A capital cearense vai ser palco da ação natalina Caravana Natal Iluminado, organizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), no próximo sábado (10). Ao todo, seis ônibus com luzes de natal vão percorrer cerca de 40 pontos da cidade e 14 bairros.

O percurso tem início na sede do Sindiônibus, a partir das 18h, e deve durar cerca de 60 minutos. Dentre os pontos que os ônibus vão passar, estão as avenidas Beira Mar, Pontes Vieira e Washington Soares.

Os veículos tocarão músicas natalinas e terão decorações e letreiros luminosos com a mensagem "Feliz Natal". Conforme o Sindiônibus, este é o terceiro ano que a Caravana está sendo realizada. Apesar de ter começado em 2019, o evento foi suspenso em 2020, devido à pandemia de Covid-19.

A campanha busca "transmitir para todos o espírito de renovação e esperança natalino", contando com a presença de funcionários no passeio.

Os seis ônibus continuarão circulando nas linhas regulares até o final do ano.

Legenda: Os ônibus percorrerão aproximadamente 40 pontos de Fortaleza Foto: Reprodução/Sindiônibus

Veja a rota completa

Rua Capitão Uruguai

Rua Aspirante Mendes

Rua Brigadeiro Vilela

Rodovia BR-116 (pista local)

Rodovia BR-116 (pista express)

Avenida Visconde do Rio Branco

Avenida Pontes Vieira

Avenida Barão de Studart

Avenida Antônio Sales

Avenida Desembargador Moreira

Avenida Santos Dumont

Rua Monsenhor Catão

Avenida Dom Luís

Rotatória da Praça Portugal

Avenida Desembargador Moreira

Avenida Beira Mar

Avenida da Abolição

Avenida Almirante Henrique Sabóia

Rua República do Líbano

Rua Coronel Manoel Jesuíno

Rua Tavares Coutinho

Avenida Engenheiro Alberto Sá

Rua Prisco Bezerra

Rua Desembargador Lauro Nogueira

Rua Almeida Prado

Rua Bento Albuquerque

Avenida Engenheiro Santana Júnior

Avenida Washington Soares

Avenida Coronel Miguel Dias

Avenida Chanceler Edson Queiroz

Avenida Rogaciano Leite

Avenida General Murilo Borges

Rotatória da Raul Barbosa

Avenida Capitão Aragão

Rua Capitão Olavo

Avenida Borges de Melo

Avenida Luciano Carneiro

Rua Jaime Benévolo

Avenida 13 de maio

Acesso à Avenida Aguanambi

Avenida Aguanambi

Rotatória da Avenida Aguanambi

Avenida Borges de Melo

Sindiônibus