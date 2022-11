Imparh abre 858 vagas para cursos de português e línguas estrangeiras; veja como se inscrever

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições, nesta segunda-feira (28), para seleção de alunos para os cursos de línguas para o semestre 2023.1.

São 858 vagas para os cursos de português, inglês, alemão, espanhol, italiano e francês. As inscrições são realizadas online, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, até 20 de dezembro.

A taxa de inscrição é de R$ 88,00. Os candidatos devem ter concluído ou estar cursando no mínimo o 9° do ano ensino fundamental e terem idade mínima de 14 anos.

Veja a quantidade vagas por curso:

Alemão: 78 vagas

Espanhol: 208 vagas

Francês: 104 vagas

Inglês: 260 vagas

Italiano: 104 vagas

Português: 104 vagas

Seleção

A seleção ocorre por prova objetiva com 30 questões, prevista para 15 de janeiro. Para os candidatos às vagas do curso de português, a prova abordará conhecimentos gerais. Já para as outras línguas, o exame aborda língua portuguesa e conhecimentos gerais.

Metade das vagas são reservadas para alunos de escolas públicas, entre a última série do ensino fundamental e a última série do ensino médio.

Para os alunos aprovados nos cursos de idiomas estrangeiros, a taxa de matrícula é de R$ 88,00. Para o curso de idioma português, a taxa é de R$ 120,00.

Os cursos de línguas estrangeiras têm duração de três anos e meio. Já o curso de português dura dois anos e meio.