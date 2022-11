Izolda confirma liberação de terreno para Centro Cultural Chico Anysio em Maranguape

A governadora do Ceará, Izolda Cela, assinou um decreto para liberação do espaço onde será instalado o Centro Cultural Chico Anysio e o Parque da Cidade, em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A informação foi confirmada em uma publicação na conta oficial no Twitter da chefe do Executivo.

Ao todo, o terreno desapropriado tem 4,3 mil metros quadrados. Os projetos, segundo Izolda, deverão ser importantes para implementar o turismo em Maranguape, além de preservar a memória de Chico Anysio, nascido naquela cidade.

História de Chico Anysio

Nascido em Maranguape, o humorista faleceu no dia 23 de março de 2012, no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos. Chico Anysio nasceu em Maranguape em 12 de abril de 1931.

Em mais de 65 anos de carreira, Chico Anysio criou cerca de 200 personagens. Os primeiros trabalhos foram feitos ainda nos anos 50, na Rádio Guanabara.

Entre os papéis mais conhecidos do ator e humorista está o Professor Raimundo.

