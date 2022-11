Funsaúde convoca 315 aprovados em concurso público; veja lista

A Fundação Regional de Saúde (Funsaúde Ceará) convocou 315 candidatos aprovados no concurso público realizado em outubro de 2021. São 56 profissionais da área assistencial, 230 da área médica e 29 da área administrativa.

Os convocados devem entregar a documentação necessária entre 7 e 12 de dezembro, no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Cada candidato tem um horário específico para a entrega dos documentos.

A entrega da documentação pode ser realizada por terceiros, desde que seja feita uma procuração devidamente registrada em cartório. A ausência do candidato ou de um representante legal na data e horário definidos ou a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implica em exclusão do concurso.

Os aprovados serão contratados como empregados públicos, com todos os direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e salários compatíveis com o mercado.

Os profissionais devem ocupar cargos na sede da Funsaúde e no HGF. A Funsaúde, órgão da administração indireta do Estado, assumiu em maio a gestão do maior hospital público da rede estadual e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará).

Mais de 15 mil aprovados

Em maio, a Funsaúde convocou 322 candidatos, dos 15.158 candidatos aprovados para 6.015 vagas. Segundo a fundação, o chamamento de novos aprovados considera as restrições impostas para o último semestre do mandato do Governo do Ceará.

O chamamento contempla a cota de 20% para participantes negros e 5% para pessoas com deficiência.

Foram priorizados cargos concursados em que os salários se aproximam dos já praticados. André Macedo, diretor de Atenção à Saúde, afirmou que todas as equipes assistenciais devem ser repostas nos primeiros três meses de 2023.