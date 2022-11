Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda (28)

O Ceará tem pelo menos quatro concursos públicos ou seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (28). Há vagas para diversas áreas, para níveis fundamental, médio e superior. As remunerações chegam a R$ 8.630,69.

Polícia Militar do Ceará

A Polícia Militar tem concurso aberto para 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com 113 vagas imediatas. Os interessados devem se inscrever até 21 de dezembro, pelo site do Idecan, com taxa de R$ 180,00.

Para participar, é necessário ter idade acima de 18 anos e até 29 anos, 11 meses e 29 dias, ensino superior completo e possuir CNH na categoria B válida.

A remuneração inicial para cadetes durante o Curso de Formação de Oficiais é de R$ 4.560,65. O aspirante a oficial terá vencimentos de R$ 7.128,23. Ao ser promovido a 2º Tenente, o salário chegará a R$ 8.084,05.

>> Veja o edital completo

Semace

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) tem inscrições abertas para concurso público com 17 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 3.931,17.

São 12 vagas para Fiscal Ambiental e cinco vagas para Gestor Ambiental, com posse imediata e para nível superior. Será formado também cadastro de reserva com 170 vagas. A carga-horária é de 40 horas semanais.

É possível se inscrever até 19 de dezembro, no site do Instituto Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 150.

As provas objetivas serão realizadas em Fortaleza, Crato e Sobral, em 5 de fevereiro de 2023. Podem concorrer brasileiros acima de 18 anos, com graduação completa no curso exigido pela determinada vaga.

>> Veja o edital completo

Prefeitura Municipal de Jucás

A Prefeitura de Jucás reabriu as inscrições para o concurso com três vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal, e uma vaga para o cargo de Agente de Trânsito. O candidato precisa ter nível médio.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais com remuneração mensal de R$ 1.212. As inscrições seguem abertas até 4 de dezembro no site do Instituto Consulpam. A taxa de participação é de R$ 130.

>> Veja o edital completo

Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH)

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) tem inscrições abertas para o processo seletivo de formação de cadastro de reserva.

As vagas são para as das unidades de atendimento de Fortaleza, Sobral, Limoeiro do Norte, Quixeramobim e Juazeiro do Norte.

As inscrições estão abertas até quinta-feira (1°), no site do Instituto Consulplan. As vagas variam entre os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Para as unidades de Fortaleza, há formação de cadastro de reserva para médico (radiologista, endoscopia digestiva, cardiologista, hematologista, infectologista e clínico) e maqueiro. A remuneração para médico, em todas as especialidades, é de R$ 8.630,69. Já para maqueiro, o vencimento é de R$ 1.284,38.

>> Veja os editais completos