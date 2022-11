Concurso INSS: Locais de prova são divulgados; saiba como consultar

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta terça-feira (22), os locais onde devem ser aplicada a prova do concurso do INSS. Inicialmente, a previsão da banca organizadora do certame era tornar pública a informação nessa segunda-feira (21), mas acabou adiando o prazo.

Os interessados em conferir os endereços de realização da seleção devem acessar o site oficial da comissão organizadora. E, em seguida, informar o número de CPF usado no momento da inscrição.

Conforme destaca o edital, o candidato somente poderá realizar as avaliações no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado anteriormente. Segundo o portal g1, o INSS ressalta que a cidade escolhida pelo candidato no momento da inscrição poderá não ser a mesma onde o candidato fará o exame.

Confira outros avisos referentes aos locais de prova:

os candidatos que optaram em realizar as provas em Vitória/ES e são residentes no estado do Espírito Santo realizarão as provas em Vitória/ES ou em Vila Velha/ES, conforme proximidade de sua residência;

os candidatos que optaram em realizar as provas em Belém/PA, Marabá/PA ou Santarém/PA e são residentes no estado do Pará realizarão as provas em Belém/PA, Marabá/PA, Santarém/PA ou Ananindeua/PA, conforme proximidade de sua residência;

os candidatos que optaram em realizar as provas em Campos dos Goytacazes/RJ, Duque de Caxias/RJ, Niterói/RJ, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro/RJ ou Volta Redonda/RJ e são residentes no estado do Rio de Janeiro realizarão as provas em Campos dos Goytacazes/RJ, Duque de Caxias/RJ, Niterói/RJ, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro/RJ, Volta Redonda/RJ ou Nova Iguaçu/RJ, conforme proximidade de sua residência.

A avaliação do concurso do INSS acontece no próximo domingo (27), no turno da tarde, entre as 14h e 17h30. Nessa data, o participante deve:

comparecer ao local de prova às 13h (com antecedência mínima de uma hora);

levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente;

levar documento de identidade original;

levar comprovante de inscrição ou do pagamento da taxa.

Ao todo, são ofertadas mil vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. O salário inicial é de R$ 5.905,79 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

PROVAS CONCURSO DO INSS

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 27 de novembro com questões de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, noções de Direito Constitucional, noções de Direito Administrativo e noções de Informática e Raciocínio Lógico-Matemático.

A segunda e última etapa do certame será um curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos farão uma prova objetiva com 120 questões e prova discursiva a ser respondida em até 15 linhas com o conteúdo ministrado.

