Sine oferta cerca de 3 mil novas vagas de emprego durante a Black Friday

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realiza, nesta sexta-feira (25), a Black Friday Empregos, que prevê a oferta de três mil vagas de trabalho. O evento ocorrerá das 8h às 17h, em todas as unidades do IDT/Sine.

As ofertas serão destinadas principalmente para os setores de serviços e comércio. O evento favorece os trabalhadores que estão em busca de um emprego no mercado local, tanto na capital como no interior do Estado. Também haverá vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Durante todo o dia, estarão ocorrendo processos seletivos, palestras, encaminhamento para vagas de emprego e outras atividades dedicadas aos trabalhadores em busca de oportunidade.

Não é necessário agendar o atendimento. No dia, os interessados devem comparecer a uma das unidades do instituto levando RG, CPF e currículo.