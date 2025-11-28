Diário do Nordeste
IDT realiza “Black Friday dos Empregos” nesta sexta (28), com mais de 6 mil vagas

Em Fortaleza, a iniciativa será na Praça José de Alencar.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: O evento chega à sua 5ª edição neste ano.
Foto: Guilherme Freire - SET

Nesta sexta-feira (28), o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) realiza a 5ª edição “Black Friday dos Empregos”, com mais de 6 mil vagas em oferta. O evento ocorrerá na Praça José de Alencar, como também nas demais sedes do IDT no Ceará, das 8h às 16 horas.

A iniciativa é realizada em conjunto com a Secretaria do Trabalho e empresas parceiras da instituição.

Nesta edição do evento, além das vagas disponíveis, serão realizadas palestras, serviços na área da saúde, emissão do Cartão Vaivem Trabalhador e outras iniciativas.

Durante a Black Friday dos Empregos, empresas parceiras do IDT estarão presentes, com seleções presenciais e encaminhamentos de candidatos. Os interessados devem comparecer portando RG/CPF, currículo e comprovante de endereço.

Autônomos em destaque

Nesta reta final do ano, o IDT também conta com oportunidades de trabalho para autônomos em todo o Ceará, com previsão de abertura de 5.411 vagas no estado. A estimativa segue o comportamento do mercado nos últimos anos, com funções ligadas ao cotidiano doméstico e aos preparativos das festas, como faxineiras, cozinheiras, passadeiras e pedreiros, registrando maior procura.

“O IDT, que é referência na captação, recrutamento e seleção para vagas de emprego formal, também se destaca, com longa trajetória, pelas ações de intermediação de serviços autônomos no Ceará. Atuamos como ponte entre clientes e prestadores de serviços, oferecendo orientação profissional e possibilitando capacitação ao público interessado”, afirma Raimundo Angelo, presidente do IDT.

Ele destaca ainda a dimensão financeira desse trabalho. “De 2023 pra cá, intermediamos mais de 57 mil serviços autônomos. Isso gera renda e movimenta a economia. Prova disso é que, apenas este ano, até o momento, a intermediação do IDT já chegou a um volume financeiro de mais de 2,8 milhões de reais, resultado da prestação de serviços de profissionais cadastrados no nosso banco. Importante ressaltar que esse montante é integralmente dos trabalhadores, o IDT não cobra pela intermediação”, destaca.

A demanda por serviços cresce no fim do ano, mas é impulsionada também por outros períodos. “É quando muitos conseguem, com o décimo terceiro, contratar um serviço autônomo para fazer uma reforma em casa, realizar uma festa, tirar um plano do papel. Ao longo do ano existe uma certa regularidade nos serviços e, com ações de divulgação e contato com clientes em períodos como o carnaval e as férias, por exemplo, tentamos impulsionar a atividade”, explica.

