Herpes causa morte de pelo menos dois soins no Parque do Cocó

Pelo menos dois soins (ou saguis) morreram contaminados por herpes humana no Parque Ecológico Estadual do Cocó. Foi o que concluiu laudo cadavérico encomendado pelo Instituto Pró-Silvestre (IPS) realizado em dois animais do parque. O documento saiu neste fim de semana.

Segundo o médico veterinário Marcelo Jucá, que compõe o IPS, outros 12 macacos morreram apresentando sintomas semelhantes. Os resultados das necrópsias deles ainda devem sair.

Jucá ressalta que 90% dos seres humanos apresentam o vírus de herpes humana. No entanto, nos homens, a doença pode ser assintomática. Já nos primatas, como os macacos, ela é letal.

O IPS é uma Organização Não Governamental (ONG) de defesa dos animais silvestres.

Compartilhamento de alimentos

O Parque do Cocó tem poucas famílias de soins vivendo em seu habitat, mas a quantidade de animais em cada uma delas é alta. Por serem da mesma família, os animais acabam compartilhando espaços, alimentos e, como consequências, doenças.

Esses animais convivem diretamente com os seres humanos, e muita gente que frequenta o parque morde um alimento a entrega para um soim.

“Temos inclusive relatos de pessoas que vão ao parque só para dar comida a esses animais. Se alguém vai com uma banana, morde e passa para o bicho. Se essa pessoa tiver herpes, a contaminação é certa”, aponta o veterinário.

Herpes

De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 2019, 80% dos brasileiros são infectados com o vírus da herpes. Esses micro-organismos ficam em estado latente e podem ser reativados em estágios diferentes da vida, sendo transmissíveis quando se tornam ativos e criam bolhas avermelhadas nas regiões oral e genital.

Essas bolhas contêm uma mucosa carregada com a infecção. Caso estourem, criam úlceras altamente contagiosas, que podem ser transmitidas pelo contato.

Os corpos dos soins analisados apresentavam os mesmos sintomas. Lesões de pele e nas mucosas afetaram diversos órgãos, como pulmão. Depois que um macaco do grupo é contaminado, a tendência é que ele espalhe entre os agregados e a doença, por ser altamente fatal, pode fazer com que todos os membros de um bando morram. Com a possibilidade, inclusive, de contaminar outros grupos.

Pesquisa sobre animais no Cocó

Titular da Coordenadoria de Proteção e Defesa dos Animais (Coani), da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), Jeová da Costa aponta que foi realizado o contato com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) e profissionais parceiros para realizar o transporte desses animais ao laboratório para posterior diagnóstico da ocorrência.

Jeová da Costa Titular da Coordenadoria de Proteção e Defesa dos Animais (Coani) “Gostaria de fazer um apelo para que população que faz trilha, que faz exercícios, anda pelo Cocó, evite alimentar os animais”.

Além dos casos documentados, a pesquisa foi ampliada a outros animais que não demostram estar com sintomas como precaução de saúde da fauna do Cocó.

O prazo dado pela Coani é de até 50 dias para ter os dados concretos da situação dos animais do parque.