Governo do Ceará assina acordo e fósseis da Bacia do Araripe retornarão ao Brasil; entenda

Um acordo entre o Brasil e a Alemanha foi assinado na última sexta-feira (13), em Berlim, celebrando a intenção de devolução de ao menos quatro fósseis originários da Bacia do Araripe.

Fósseis que serão repatriados:

Peixe Vinctifer comptoni – viveu há cerca de 115 milhões de anos na Formação Santana da Bacia do Araripe (CE).

Peixe Notelops – nadadeira raiada, viveu há 110 milhões de anos na região Nordeste.

Mesossaurídeo (Mesosaurus tenuidens ou Stereosternum tumidum) – réptil aquático que habitava a Bacia do Paraná há 280 milhões de anos.

Tronco silicificado de planta gimnosperma – importante vestígio da flora primitiva.

O ato de assinatura contou com a presença da secretária Sandra Monteiro, titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), além do secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Inácio Arruda e diretora de Coleções e Pesquisa do Museu Nacional de Hannover, Claudia Andratschke.

“Os fósseis, que datam de centenas de milhões de anos, representam uma riqueza científica e histórica inestimável. A repatriação tem o apoio institucional do MCTI, que vem atuando conjuntamente com o Governo do Ceará para viabilizar o retorno desse acervo ao território brasileiro, em especial ao nosso Estado”, disse Sandra Monteiro.

Mais um fóssil retornará ao Brasil

Foi celebrada também, no último dia 11 de junho, a entrega do fóssil da espécie ocorreu a entrega do Rhacolepis buccalis, um peixe ósseo extinto que viveu entre 113 e 119 milhões de anos atrás, na Bacia do Araripe.

Essa peça foi apreendida pela polícia italiana e repassada ao Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri (URCA), em ação conduzida pelo Itamaraty e chancelada pela Justiça italiana.

Encontro de paleontologia na Alemanha

O acordo de repatriação dos fósseis foi oficializado durante o “Colóquio Brasil-Alemanha de Paleontologia: Ciência, Cooperação e Diplomacia para o Futuro”, promovido pelo Ministério Ciência, Tecnologia e Inovação na sexta-feira (13), em Berlim.

O evento reuniu diversas entidades internacionais ligadas à área, além de especialistas brasileiros e alemães para debater temas como a cooperação científica em paleontologia, geoparques e a popularização da ciência.