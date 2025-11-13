Gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep hoje (13)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga, nesta quinta-feira (13), os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Essa é a primeira vez que a instituição separa a publicação da relação de respostas corretas em duas datas. Até então, a divulgação acontecia após os dois dias de avaliação.

Os participantes de todo o Brasil fizeram as provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a Redação no último domingo (9). E, neste domingo (16), os candidatos terão 5 horas para responder às 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática.

Ainda no último domingo, o Diário do Nordeste divulgou os gabaritos extraoficiais do primeiro fim de semana do exame, com a correção de professores especialista do SAS Educação.

Onde conferir os gabaritos oficiais do Enem 2025?

Para acessar as respostas oficiais, os participantes devem entrar no portal do Inep.

Número de acertos não determina nota

Apesar de os estudantes poderem verificar quantos questões acertaram nas provas objetivas do primeiro domingo de Enem 2025, os gabaritos oficiais não permitem descobrir qual será a nota final do candidato.

Isso acontece devido ao método da Teoria de Resposta ao Item (TRI) , correção utilizada pelo Inep que reúne um conjunto de modelos matemáticos que avaliam o conhecimento e a coerência do participante.

Na prática, o Enem não considera somente a quantidade de acertos e de erros, mas também a dificuldade de cada questão da prova. Então, é possível que candidatos acertem a mesma quantidade de perguntas tenham notas diferentes.