Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep hoje (13)

Saiba como conferir as respostas do primeiro domingo de provas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:22)
Ceará
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de prova de múltipla escolha, com foco na ação do exame ou teste.
Legenda: Gabaritos oficiais não permitem descobrir qual será a nota final do estudante.
Foto: ND.ART/Shuttertsock.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga, nesta quinta-feira (13), os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025

Essa é a primeira vez que a instituição separa a publicação da relação de respostas corretas em duas datas. Até então, a divulgação acontecia após os dois dias de avaliação.

Os participantes de todo o Brasil fizeram as provas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas e a Redação no último domingo (9). E, neste domingo (16), os candidatos terão 5 horas para responder às 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática. 

Ainda no último domingo, o Diário do Nordeste divulgou os gabaritos extraoficiais do primeiro fim de semana do exame, com a correção de professores especialista do SAS Educação

Onde conferir os gabaritos oficiais do Enem 2025?

Para acessar as respostas oficiais, os participantes devem entrar no portal do Inep.

Veja também

teaser image
Ceará

Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

teaser image
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

Número de acertos não determina nota

Apesar de os estudantes poderem verificar quantos questões acertaram nas provas objetivas do primeiro domingo de Enem 2025, os gabaritos oficiais não permitem descobrir qual será a nota final do candidato

Isso acontece devido ao método da Teoria de Resposta ao Item (TRI), correção utilizada pelo Inep que reúne um conjunto de modelos matemáticos que avaliam o conhecimento e a coerência do participante. 

Na prática, o Enem não considera somente a quantidade de acertos e de erros, mas também a dificuldade de cada questão da prova. Então, é possível que candidatos acertem a mesma quantidade de perguntas tenham notas diferentes. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de prova de múltipla escolha, com foco na ação do exame ou teste.
Ceará

Gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep hoje (13)

Saiba como conferir as respostas do primeiro domingo de provas.

Redação
Há 1 hora
Paciente de câncer ao lado da mãe, usando máscara, ao lado uma imagem de um teste de gravidez reagente positivo
Ceará

Cearense descobre gravidez 5 dias após morte do filho: 'Deus viu o quanto eu precisava desse amor'

"Entregar um filho a Deus é a missão mais dolorosa que fiz aqui na terra"

Geovana Almeida*
Há 2 horas
Participantes do Enem 2025 na frente do local de prova.
Ceará

Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

Especialistas dão dicas para práticas para auxiliar os participantes para as últimas provas do Exame.

Gabriela Custódio
Há 2 horas
Montagem mostra estátuas de Padre Cícero, Santa Edwiges e Nossa Senhora de Fátima.
Ceará

Ceará tem pelo menos oito ‘santos gigantes’ de até 54 metros de altura; conheça

Imagens religiosas movimentam fluxos de fiéis em peregrinações pelo Estado.

Theyse Viana
Há 2 horas
Ceará

Novo Honda WR-V 2026 chega à Honda Novaluz em Fortaleza

Evento aberto ao público nesta quinta (13) oferece test drives e condições exclusivas de compra

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Cadernos do Enem.
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

O recurso permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa.

Redação
12 de Novembro de 2025
evento em fortaleza no dia mundial da filosofia.
Ceará

Lúcia Helena Galvão realiza palestra em Fortaleza no Dia Mundial da Filosofia

Filósofa participa da palestra "Agenda Estoica: um guia para a adversidade"

Redação
12 de Novembro de 2025
Um homem de camisa branca realiza trabalho de jardinagem em um espaço arborizado de Fortaleza, ajoelhado próximo a uma planta de folhas vermelhas vibrantes. O ambiente é repleto de vegetação e luz natural, destacando o cuidado e a preservação do verde urbano.
Ceará

O que é a ‘doença do jardineiro’, que tem quase 40 casos no CE

Esporotricose também pode ser transmitida por animais infectados.

Nicolas Paulino
12 de Novembro de 2025
Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo
Ceará

Drone flagra descarte irregular de entulho, em Fortaleza; veja vídeo

O proprietário do veículo foi autuado por infringir o Código da Cidade.

Redação
12 de Novembro de 2025
Participantes do Enem andando pelo local de prova.
Ceará

Revisão turbo: 5 tópicos essenciais de Matemática e Ciências da Natureza para o 2º dia do Enem

Veja listas de conteúdos que devem ser relembrados antes da prova.

Gabriela Custódio
12 de Novembro de 2025
Ceará

Crato: imagem de Nossa Senhora de Fátima com 54 metros será abençoada nesta quinta (13)

Localizado na cidade do Crato, na região do Cariri, o evento deve atrair cerca de 35 mil fiéis

Agência de Conteúdo DN
12 de Novembro de 2025
Na imagem, um grupo de crianças participa de uma ação de Natal dos Correios. Algumas usam gorros de Papai Noel e outras trajes indígenas.
Ceará

'Labubu' e 'Bobbie Goods' lideram pedidos do Papai Noel dos Correios em Fortaleza

Campanha Papai Noel dos Correios, que "apadrinha" crianças em vulnerabilidade, vai até o dia 12 de dezembro.

Nathália Paula Braga* e Matheus Facundo
11 de Novembro de 2025
Imagens da ação da Marinha do Brasil em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza recebe navios, tropas e submarinos em treinamento da Marinha

A ação conta também com apoio de órgão públicos e empresas.

Redação
11 de Novembro de 2025
Mulher fazendo aula de direção.
Ceará

Governo do Ceará abre 550 vagas para mulheres vítimas de violência tirarem a primeira CNH de graça

A medida é voltada para mulheres com medida protetiva concedida nos últimos 12 meses.

Passageiros sobem em ônibus de Fortaleza.
Ceará

Diário do Nordeste vence Grande Prêmio CNT de Jornalismo 2025

O trabalho que conquistou a premiação na categoria "Meio Ambiente e Transporte" foi escrito pela repórter Theyse Viana.

Redação
11 de Novembro de 2025
Idosa arrumando o cabelo de uma jovem em uma cadeira de plástico, em ambiente interno.
Ceará

Cearense visita avó acamada minutos antes de subir no altar e momento viraliza; veja vídeo

"Eu senti que ela me reconheceu e que se fosse possível, por ela, com certeza estaria lá"

Geovana Almeida* e Maria Clarice Sousa*
11 de Novembro de 2025
Um agente de endemias da Prefeitura de Fortaleza coleta amostras de água em um reservatório azul, durante inspeção de rotina para combate ao mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Por que a dengue é uma das maiores preocupações para a saúde do CE em 2026?

Sorotipo da doença não circula com força no Estado há cerca de duas décadas.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Um agricultor caminha por um terreno seco e arado, sob a luz amarelada do fim da tarde em Iguatu, no Ceará. Ele usa chapéu de palha e camisa comprida, carregando uma sacola plástica. Ao fundo, há árvores esparsas e pequenas construções rurais.
Ceará

Novo aplicativo cruzará solo e clima para indicar melhor época de plantar no CE

Funceme prepara ferramenta para orientar agricultores do Estado.

Nicolas Paulino
11 de Novembro de 2025
Ceará

Ergue Imóveis celebra 10 anos de trajetória no mercado imobiliário cearense

Nova identidade surge com selo comemorativo “10 anos erguendo confiança”

Agência de Conteúdo DN
11 de Novembro de 2025
Entrada do cartório Cláudio Martins.
Ceará

Dono de cartório de Fortaleza é denunciado por desviar R$ 2,6 milhões do MPCE

Ele cometeu o crime por cerca de oito anos seguidos.

Redação
10 de Novembro de 2025