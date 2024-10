Futebol, rapadura e alunos falando em inglês: como foi o 'almoço do G20' em escola pública do CE

Passava de 11h30 desta quinta-feira (31) quando as delegações internacionais de educação do G20, grupo dos 20 países de maior economia do mundo, chegaram à escola estadual Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. No refeitório da unidade, eles conheceram na prática as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), com direito a arroz com feijão, rapadura e conversas com alunos.

Os ministros de educação e outros convidados estão em Fortaleza participando de reuniões técnicas e ministeriais do G20 e da Reunião Global de Educação, ou Global Education Meeting (GEM) — esta última organizada em parceria pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Os eventos fazem parte da Semana Ceará: Centro Global da Educação, que ocorre até o dia 2 de novembro.

No caminho até o refeitório, eles também deixaram mensagens em um painel sobre a construção de um mundo mais justo e sustentável. “Educação é a chave”, “Permaneçam curiosos!” e “Sejam a mudança que vocês querem ver no mundo” foram algumas das frases que agora fazem parte da escola.

Legenda: O cardápio foi adaptado aos preceitos e tradições islâmicos na produção e no abate Foto: Nícolas Paulino

No refeitório da escola, um grande painel já mostrava o cardápio:

Frango agridoce em cubos

Arroz refogado

Feijão temperado

Farofa de cuscuz

Legumes salteados

Suco de acerola

O cardápio foi adaptado aos preceitos e tradições islâmicos na produção e no abate. O frango halal segue uma série de princípios que abrangem todo o ciclo de vida do animal, desde a criação até o processamento da carne.

Legenda: O cardápio escolhido incluiu arroz, feijão, frango e legumes, além de rapadura para a sobremesa Foto: Nícolas Paulino

Cada ministro foi acompanhado de dois alunos preparados para recebê-los. Ao todo, 40 dos 520 estudantes da unidade foram selecionados para a tarefa e passaram por imersões culturais desde o início do ano. Eles também são proficientes em inglês, idioma escolhido para facilitar a comunicação com os estrangeiros.

Os alunos trocaram experiências sobre o ingresso no Ensino Superior de cada país, elaboração de projetos de vida e participação em ações sociais fora da escola e até explicaram os apelidos dos principais times de futebol cearenses. Um deles recebeu até uma caixa de chocolate francês em agradecimento pela recepção.

Durante o momento de troca, alguns representantes também colocaram toucas para conhecer as instalações internas e o funcionamento da cozinha. Após a refeição principal, a sobremesa servida foi rapadura, uma das mais típicas do Nordeste brasileiro. Ao fim do almoço, os ministros foram aplaudidos pelos demais alunos da escola.

Legenda: O objetivo da visita foi apresentar as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Foto: Ângelo Miguel/MEC

Além do ministro da Educação do Brasil, Camilo Santana, também participaram do almoço representantes de outros países, destinados a conhecerem um exemplo prático da aplicação do Pnae no Ceará. Estavam na comissão chefes das delegações de 10 países do G20:

Japão

Índia

Itália

Angola

África do Sul (ensino básico)

África do Sul (ensino superior)

Portugal

Reino Unido

Estados Unidos

Alemanha

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), segundo informações do MEC, existe há 69 anos. É um programa federal na área da alimentação e nutrição e, por meio dele, o Governo Federal repassa a estados, municípios e escolas federais valores caráter suplementar para aquisição de alimentação escolar. Esse recurso é pago em 8 parcelas mensais (de fevereiro a setembro), para cobrir 200 dias de aula.

Esse repasse é calculado de conforme o número de estudantes formalmente matriculados em cada rede de ensino pública ou filantrópica. Assim, a alimentação escolar conta com recursos do Governo Federal, das prefeituras (escolas municipais) e do governo estatual (escola estaduais). Por isso é uma responsabilidade compartilhada.

Como foi a preparação?

Há meses, a Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Jaime Alencar de Oliveira vinha se preparando para receber os ministros, com reforma na estrutura, escolha do cardápio e imersão no inglês e na cultura dos visitantes.

“Desde o começo do ano que a gente está se movimentando para que tudo isso pudesse acontecer, e agora é o momento de celebrar tudo isso, de celebrar a educação brasileira”, diz Pedro Kaliel, estudante do 3º ano do Ensino Médio e do curso profissionalizante de Informática.

Enquanto esperava para se servir, o estudante conversou com pessoas da África do Sul e do Reino Unido. Durante o almoço, trocou informações sobre o sistema educacional com uma mulher da Alemanha. Para ele, que aprendeu inglês na escola e consumindo músicas e séries, o idioma não foi uma barreira para a experiência.

“Tinha horas que eu esquecia uma palavra, não entendia muito bem, mas a gente conseguiu usar sinônimos para se comunicar. Então, foi perfeito. (...) Estou muito feliz de ter participado, tenho muito orgulho da minha escola, tenho muito orgulho da educação cearense”, conta ele.

Legenda: No caminho até o refeitório, representantes das delegações internacionais de educação deixaram mensagens para os estudantes em um painel Foto: Ângelo Miguel/MEC

Kamillo Silva, diretor da unidade de ensino, destaca a importância do evento para a formação acadêmica e humana dos estudantes. Além disso, para ele, a escola ganha como legado uma “reforma muito completa” e a experiência de receber uma programação internacional.

“Acredito que também foi importante compartilhar a experiência do Programa Nacional de Alimentação Escolar para as 20 maiores economias do mundo e os convidados. Para finalizar, quero enfatizar que as pessoas — os alunos, os professores e os gestores, de maneira geral — acolheram o evento com muita qualidade. Todo mundo trabalhou muito para que desse tudo certo”, afirmou