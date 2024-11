Fortaleza terá 'Dia D' de vacinação antirrábica em 237 locais neste sábado (9); saiba onde

Cerca de 520 mil cães e gatos com mais de três meses de idade serão vacinados contra a raiva até 10 de dezembro, em Fortaleza. A meta da Campanha Antirrábica deste ano, de acordo com a Prefeitura da Capital, segue diretrizes do Ministério da Saúde, que estabeleceu o objetivo de 80% de cobertura vacinal para cães, pelo menos.

O primeiro Dia D da campanha será neste sábado (9), com 237 pontos de imunização funcionando de 8 horas às 16h.

>> Veja os locais de vacinação no Dia D (9/11)

"A raiva é uma doença com quase 100% de letalidade, transmitida pela saliva e mordida de animais. Em 2024, tivemos oito casos no Brasil, o que parece pouco, mas não é, pois a contaminação praticamente não permite a sobrevivência. É essencial que os tutores levem seus pets para a vacinação", orientou o prefeito José Sarto (PDT), nessa quarta-feira (6), na praça do Jardim União, onde a campanha foi lançada.

Fortaleza não registra casos da doença em seres humanos há 21 anos.

"Ao vacinar os pets, o principal beneficiado é o ser humano, pois impedimos a transmissão da doença dos animais para as pessoas", justificou o gerente da Célula de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Atualpa Soares.

No ano passado, foram vacinados 306,6 mil animais em Fortaleza, sendo 199,7 mil cães e 106,9 mil gatos.

Orientações

A Prefeitura orienta que tutores de cães levem os pets com coleira para a vacinação — se os animais forem agressivos, eles devem estar usando, também, focinheira. Já os gatos devem ser transportados em caixas para evitar fugas e acidentes.

Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades, além de fêmeas gestantes ou lactantes, não devem ser vacinados neste momento.

Para a vacinação, tutores devem apresentar a carteira dos pets. Caso não tenham o documento, receberão dos profissionais da saúde uma nova carteira.

Sintomas da raiva

De acordo com o Ministério da Saúde, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e é caracterizada como uma encefalite progressiva e aguda. A taxa de letalidade é de aproximadamente 100%.

Os principais sintomas da doença são:

Mal-estar geral;

Pequeno aumento de temperatura;

Anorexia;

Cefaleia;

Náuseas;

Dor de garganta;

Entorpecimento;

Irritabilidade;

Inquietude;

Sensação de angústia.

Também podem ocorrer linfoadenopatia, hiperestesia e parestesia próximos ao local da mordedura, além de alterações de comportamento.

Onde vacinar seus pets?

Independentemente do Dia D, as vacinas estão disponíveis em seis locais, nas Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ), de segunda a sexta-feira:

Posto de Saúde Aída Santos (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Posto de Saúde João Medeiros (Avenida Dom Aloísio Lorscheider, 982 - Vila Velha)

Posto de Saúde Paulo Marcelo (Rua 25 de Março, 607 - Centro)

Posto de Saúde Maciel de Brito (Rua 602, 2 - Conjunto Ceará)

Posto de Saúde Messejana (Rua Coronel Dionísio Alencar, 264 - Messejana)

Box de Zoonose Autran Nunes (Av. da Liberdade, 65 - Autran Nunes)