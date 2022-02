Fortaleza tem movimentação tranquila neste domingo de Carnaval; veja fotos

Diferente dos outros anos, a movimentação no Carnaval em Fortaleza segue tranquila na maior parte dos pontos turísticos. Neste domingo (27), a equipe do Diário do Nordeste esteve em praças e praias que durante esta época costumavam concentrar foliões.

Um dos locais é a Praça da Gentilândia, no bairro Benfica. O local, que era ponto de concentração para crianças, jovens e adultos estava desocupada neste domingo.

Foto: Fabiane de Paula

O Parque do Cocó tem movimentação tranquila, sem aglomerações. Famílias buscaram o equipamento como alternativa para aproveitar o domingo. Crianças participaram de piqueniques e aproveitaram os brinquedos e arvorismo, que fazem parte da programação.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

A Praia do Futuro segue como um dos pontos mais buscados. Dezenas de pessoas se aglomeraram à beira do mar em busca do melhor bronze.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

CLÁSSICOS DO CARNAVAL

Antes da pandemia, o Mercado dos Pinhões era um dos endereços mais buscado pelos foliões. Música, fantasias e serpentina ficavam por todo lado. Mas neste domingo 27, não era este o cenário no mercado.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

Já na região da Praia de Iracema e Beira-Mar foram vistas poucos frequentadores no fim da manhã e início da tarde. Algumas pessoas aproveitaram as vias para passear de bicicleta, enquanto outros buscaram a tradicional 'Mocinha' para almoçar.

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

Foto: Fabiane de Paula

REGIÃO METROPOLITANA

Quem optou por ir até as praias nos arredores de Fortaleza enfrentou filas quilométricas de congestionamento. Na ponte que liga Icaraí e Cumbuco, centenas de carrro chegaram a ficar parados no início da tarde deste domingo (27) devido ao engarrafamento.