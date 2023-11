Fortaleza tem 24 trechos próprios para banho neste sábado (18) e domingo (19)

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgou, nesta sexta-feira (17), o novo boletim de balneabilidade, que apresenta 24 trechos de praias próprias para banho em Fortaleza. O boletim é válido até 19 de novembro.

Começando na Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema até na altura da rua Ismael Pordeus, há 13 trechos estão próprios para banho, com destaque para a Praia do Futuro, que apresenta dez trechos próprios.

Também estão próprias as praias da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos, do Titanzinho, e da Sabiaguaba, na altura da rua Sabiaguaba.

Na altura da av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar até na altura da av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica há cinco trechos adequados.

Há, ainda, outros cinco trechos próprios, da praia da Leste, próximo à Igreja de Santa Edwiges até ao final da av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

A Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras, também está própria para banho.