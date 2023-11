Cearense conquista 3º lugar em concurso de redação Harvard Book Prize Brazil: 'parecia impossível'

Nayra Stefany Silva Albuquerque, de 16 anos, estudante do Centro Cearense de Idiomas (CCI) da unidade de Caucaia, conquistou o 3º lugar nacional no concurso de redação em inglês “Harvard Book Prize Brazil 2023”, na categoria “Escola Pública”. A seleção tem o objetivo de reconhecer alunos talentosos e promissores, realizada pelo Harvard Alumni Club of Brazil (HACB), grupo de ex-estudantes da Universidade Harvard que moram no Brasil.

De acordo com informações da Secretaria da Educação (Seduc), Nayra Stefany também é aluna da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marly Ferreira Martins, onde faz curso técnico em Hospedagem.

O tema escolhido por Nayra para desenvolver a redação foi “Uma descoberta que mudou minha vida”, em que teve a oportunidade de contar um pouco da própria história, destacando o momento em que teve um possível diagnóstico de autismo.

"Ao ver o tema, pensei primordialmente no autismo, porque havia mudado minha forma de ver o mundo. Decidi abordar na redação como está sendo o decorrer da minha vida e das minhas escolhas após ter tido um possível diagnóstico de autismo. Trato sobre como isso foi importante para meu amadurecimento pessoal e para as minhas escolhas profissionais e acadêmicas. Decidi escrever sobre este tema para que ele ganhe mais visibilidade nos dias atuais, além de expandir meus conhecimentos para que cheguem até os outros em geral", conta a aluna.

Nayra destacou como o conhecimento sobre o espectro mudou sua forma de lidar com a condição e a importância do acompanhamento psicológico para essa transformação.

"Abordei meu processo de aceitação, pois quando não havia total entendimento sobre o espectro, eu via esta condição com olhar preconceituoso. A partir do momento em que pesquisei sobre a temática, fui levada a pensar em como a sociedade tem que ser informada de que isto não é uma doença e muito menos uma deficiência, é apenas uma condição do neurodesenvolvimento, que precisa ser reconhecida e normalizada para que as pessoas consigam se entender sem preocupações. O acompanhamento psicológico me transformou na pessoa que sou hoje. Tenho esperança em um futuro no qual não olharemos para pessoas diferentes com pensamentos de discriminação”, afirma.

Além disso, ela ressalta o estudo de idiomas estrangeiros como uma chance de realizar sonhos e ter novas oportunidades.

“Desde sempre aceitei as oportunidades que me apareciam, principalmente as internacionais, pois tenho conhecimento de que essas experiências podem me oferecer crescimento pessoal e profissional, além de serem gratificantes. A língua estrangeira abre portas diversas. Para mim, o inglês será essencial para realizar um estudo continuado em outro país e fazer viagens futuras”, acredita.

"Parecia ser impossível"

A aluna celebrou a oportunidade que teve de trazer um tema relevante para a sociedade e de servir de inspiração para outras pessoas. "Uma sensação de outro mundo! Algo que parecia ser impossível de acontecer. Sempre quis ser inspiração para as pessoas próximas de mim e ao saber que isso estava acontecendo, tanto com colegas como com professores, me senti realizada”, diz.

Nayra ressaltou ainda que o incentivo dos educadores do CCI foi fundamental para que ela alcançasse êxito no concurso. “Só pelo fato de abrirem portas para uma oportunidade como essa, e incentivarem a participação dos alunos, já mostra o quanto o CCI busca expandir os aprendizados. A metodologia que os professores usam me inspira a querer aprender mais. Me senti muito ajudada nessa jornada, principalmente, por minha coordenadora do curso, que revisou a redação junto comigo e confiou que eu ficaria entre os três primeiros desde o começo”, reconhece.