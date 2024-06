Fortaleza apresenta plano operacional para 23ª Parada pela Diversidade Sexual; veja detalhes

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta quinta-feira (27), o plano operacional para a Parada pela Diversidade Sexual, que chega à 23ª edição neste ano. O evento acontecerá neste domingo (30), na Avenida Beira-Mar, e contará com um reforço policial, ordenamento de tráfego e transporte público para garantir a segurança do público.

Foram programadas 20 linhas que vão sair diretamente dos terminais Parangaba, Antônio Bezerra, Messejana, Papicu e Siqueira a partir das 13h de domingo (30) até 1h da manhã de segunda-feira (1º).

São 15 linhas que passam no entorno da Beira-Mar, totalizando cerca de 66 ônibus, além de veículos reservados que saem diretamente dos terminais para a avenida, os expressos. Além disso, duas linhas de Corujão que passam nas proximidades da Praia de Iracema estarão disponíveis.

Aos domingos, normalmente, já operam 489 veículos nas linhas. No dia da parada, objetivo é realizar a ampliação para poder atender as pessoas que vão utilizar o transporte coletivo para se dirigir à festa.

Domingo é dia de tarifa social, no valor de R$ 1,50, e a passagem inteira custa R$ 3,90.

Desvios e bloqueio de vias

Devido à grande demanda estimada para a festa, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que irá operar um desvio das linhas no sentido Leste-Oeste, que vêm pela Avenida Historiador Raimundo Girão, a partir das 17h do dia do evento.

Segundo o órgão, haverá desvio das linhas na Avenida Abolição. A orientação é pegar à esquerda na Rua Nunes Valente, em seguida a Tenente Benévolo e, então, a Avenida Dom Manuel, para seguir o itinerário normalmente. Também haverá bloqueio entre a Avenida Barão de Studart e a Rua Ildefonso Albano.

Operação AMC

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a operação para a parada começa a 0h do domingo e se estende até as 23h. O trecho da Beira-Mar, que ficará bloqueado, inclui parte da Rua Júlio Ibiapina até a Rui Barbosa.

A partir das 15h, os corredores nas proximidades da avenida ficarão fechados. Além disso, a Avenida Barão de Studart e a Abolição, a partir da Nunes Valente, serão bloqueadas para o trânsito de veículos.

A AMC orienta que as pessoas procurem transporte alternativo como ônibus e táxi para chegar à parada.

Segurança

O reforço do policiamento na festa, no entorno dos terminais de ônibus e nos corredores de transporte urbano contará com um efetivo de 320 policiais. Participam da operação o policiamento ostensivo geral, CPRaio, BPTur, cavalaria na faixa de areia, agentes de inteligência, além das câmeras de videomonitoramento.

A Guarda Municipal também irá atuar integrada aos órgãos. O efetivo foi ampliado para 56 servidores, distribuídos em equipes de patrulhamento em viatura, patrulhamento a pé, reforço do ciclopatrulhamento que atua na região da Beira-Mar e ainda o efetivo de salvamento aquático.