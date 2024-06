Festejos Juninos do North Shopping Maracanaú começam nesta sexta-feira (28)

A partir desta sexta-feira, dia 28 de junho, o North Shopping Maracanaú recebe a FM 93 para agitar a população de Maracanaú e região com muita música, dança e alegria. O projeto Festejos Juninos, de iniciativa do Sistema Verdes Mares (SVM), animará o estacionamento Acesso A do empreendimento nos dias 28 e 29 de junho, das 17h às 21h30.

Com entrada gratuita, a programação conta com cidade cenográfica, forró pé de serra, apresentações de danças juninas e brincadeiras infantis. Na sexta, acontecem três shows de forró e uma apresentação de quadrilha junina para animar o público. Também neste dia, os comunicadores do SVM Denise Santiago e Dan Viana estarão presentes.

O sábado será voltado inicialmente para as crianças, com apresentações do grupo Arte Sob Sapatilha, com um número de ballet junino, e da Jujubanda, que realizará um São João infantil. Após esse momento, Igor Bezerra e Suzy Navarro sobem ao palco para encantar os presentes com muito forró.

“O São João de Maracanaú é um dos maiores e mais tradicionais eventos juninos da região, atraindo milhares de pessoas. Sabendo disso, nós preparamos o shopping para ser uma continuação natural da festa. Temos uma programação recheada de apresentações musicais, quadrilhas e outras atividades típicas que prometem manter o público no clima junino. Além disso, nossas lojas e praça de alimentação estão prontas para atender a todos com ofertas especiais e opções diversificadas de produtos e serviços,” garante Lia Carvalho, Superintendente do North Shopping Maracanaú.

Confira a programação completa:

28 de junho (sexta-feira): 17h: Apresentação do Inclusão Forrozeira 17h30: Quadrilha junina 18h: Matheus Barbosa e Xote Bom 20h10: Iara Pamella



29 de junho (sábado): 17h: Arte Sob Sapatilhas - Ballet junino 18h: Jujubanda - São João infantil 19h: Igor Bezerra 20h10: Suzy Navarro



Serviço:

Festejos Juninos - North Shopping Maracanaú

Datas: 28 e 29 de junho

Horário: 17h às 21h30

Local: North Shopping Maracanaú (Estacionamento Acesso A)

Endereço: Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro, Maracanaú - CE, 61900-010



Entrada Gratuita